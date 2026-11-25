Öte yandan Derya Uluğ, birkaç gün önce de kına gecesi düzenledi. Kına gecesi için kırmızı bir elbise tercih eden ve geleneksel detaylar kullanan şarkıcı, bindallı da giydi. Uluğ'un eline kına yakılırken, aileleri ve sevdikleri çifti yalnız bırakmadı.