Derya Uluğ ile Asil Gök bu akşam evleniyor. Düğünün yapılacağı otelde ilk karşılaşma
25.11.2026 16:05
Yaklaşık 10 yıldır aşk yaşayan şarkıcı Derya Uluğ ile müzisyen Asil Gök, bu akşam evleniyor. Düğünün yapılacağı otelde bir araya gelen çiftin hazırlıkları sosyal medyadan paylaşıldı.
"Canavar", "Okyanus" ve "Kanunlar gibi" şarkılarla tanınan şarkıcı Derya Uluğ, uzun yıllardır aşk yaşadığı Asil Gök'ten doğum gününde evlilik teklifi almıştı.
Müzisyen çift, 10 yıllık birliktelik sonrası geçtiğimiz haziran ayında evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.
Nişanla ilgili “…Çok tatlı, sade, tam istediğimiz gibi gönlümüze göre güzel bir gün oldu…” açıklamasını yapan Derya Uluğ bu akşam evleniyor.
GELİNİ KAPIDA KARŞILADI
İstanbul'da evlenmeye hazırlanan Derya Uluğ-Asil Gök çiftinden şarkıcı, düğününün yapılacağı otele geldi. 40 yaşındaki Derya Uluğ'u kapıda müstakbel eşi Asil Gök karşıladı. Beyazlar içindeki Uluğ ile Gök'ün sarılması dikkat çekti.
Damat Asil Gök'ün de düğün öncesi bakım yaptırdığı, arkadaşlarıyla eğlendiği ve kutlamaya hazırlandığı anlar sosyal medyadan paylaşıldı.
Çiftin düğününe aileleri ve yakınlarının yanı sıra magazin dünyasından ünlü isimlerin katılması bekleniyor.
KINA GECESİ DE YAPTI
Öte yandan Derya Uluğ, birkaç gün önce de kına gecesi düzenledi. Kına gecesi için kırmızı bir elbise tercih eden ve geleneksel detaylar kullanan şarkıcı, bindallı da giydi. Uluğ'un eline kına yakılırken, aileleri ve sevdikleri çifti yalnız bırakmadı.