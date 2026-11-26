Derya Uluğ ile Asil Gök evlendi. Ünlüleri buluşturan düğün
26.11.2026 09:00
Son Güncelleme: 26.11.2026 09:10
Şarkıcı Derya Uluğ ile müzisyen Asil Gök, 10 yıllık mutlu birlikteliklerini nikahla taçlandırdı. Çiftin dün akşamki görkemli düğününe ünlü isimler akın etti.
Uzun yıllardır birlikte olan Derya Uluğ ile Asil Gök, dün akşam evlendi. 10 senelik beraberliklerini evliliğe taşıyan çiftin düğünü İstanbul'da bir otelde gerçekleşti. Çiftin düğününe magazin dünyasından birçok isim katıldı.
Polat Yağcı, Demet Akalın-Okan Kurt, Murat Dalkılıç- Özgü Kaya, Müjde Uzman, Demet Özdemir, Bengü, Zuhal Topal-Korhan Saygıner, Özlem Yıldız ve oğlu, Kerimcan Durmaz, Samet Liçina, Reynmen-Emire Cansu Kurtaran, Amine Gülşe-Mesut Özil, Yasemin-İdo Tatlıses ve Ersay Üner gibi isimler Derya Uluğ ile Asil Gök'ün mutluluğuna ortak oldular.
"MUTLULUKLAR CANLARIM"
Çiftin nikah şahitliğini eski futbolcu Mesut Özil, yapımcı Polat Yağcı ve Samsun Demir üstlendi.
Derya Uluğ ve Asil Gök, ilk danslarını Bruno Mars ve Lady Gaga'nın “Die With a Smile” şarkısıyla yaptı.
Müjde Uzman, nikah sonrası çektiği kareyi “Bir ömür mutluluklar benim canlarım” diye paylaşırken, Özgü Kaya da sevgilisi Murat Dalkılıç, gelin ve damatla çekilen fotoğrafı “Düğüncülük” notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
Oyuncu Demet Özdemir de çifte “Mutluluklar” dilerken, Zuhal Topal Saygıner de eşi Korhan Saygıner, Derya Uluğ ve Asil Gök ile fotoğrafını paylaştı. Topal, çifte "Hep mutlu olun canlar" diye seslendi.
Düğün öncesi röportajında da Derya Uluğ ve Asil Gök''ün uzun süredir birlikte olduklarına dikkat çeken Zuhal Topal, "Onlar provayı birlikte iyi yaptı, umarım evlerin mutluluk, huzur ve müzik tınıları hiç eksik olmaz" dedi.
EMRE ALTUĞ VE SERDAR ORTAÇ SAHNEDE
Ayrıca gecede Serdar Ortaç ve Emre Altuğ da sahne aldı. Emre Altuğ'un “Sevdan Olmasa” şarkısını, Serdar Ortaç'ın da “Mesafe”yi söylediği anları davetlilerden Müjde Uzman paylaştı.
Düğünden görüntüler sosyal medyadan paylaşılırken, davetliler bütün gece doyasıya eğlendi.