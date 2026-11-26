Oyuncu Demet Özdemir de çifte “Mutluluklar” dilerken, Zuhal Topal Saygıner de eşi Korhan Saygıner, Derya Uluğ ve Asil Gök ile fotoğrafını paylaştı. Topal, çifte "Hep mutlu olun canlar" diye seslendi.

Düğün öncesi röportajında da Derya Uluğ ve Asil Gök''ün uzun süredir birlikte olduklarına dikkat çeken Zuhal Topal, "Onlar provayı birlikte iyi yaptı, umarım evlerin mutluluk, huzur ve müzik tınıları hiç eksik olmaz" dedi.