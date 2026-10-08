Dilin Döğer çocukluğunu anlattı. "Belki de o boşluk oyuncu olmama neden oldu"
08.10.2026 09:41
Uzak Şehir dizisiyle tanınan Dilin Döğer, konuk olduğu Bambaşka Sohbetler'de anne ve babasının ayrılığı sonrası babasından uzakta geçen çocukluğunu anlattı.
Oyuncu Dilin Döğer, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu. Programda bilinmeyenlerini anlatan Döğer, çocukluk yıllarından ailesiyle ilişkisine ve rol aldığı diziye birçok konuda konuştu.
Hayalperest biri olduğunu söyleyen oyuncu, Düvenci'nin “İlk kendini evet ya ben varım artık ben bu dünyanın bir insanıyım diye hissettin?” sorusuna "Bazı sahneleri oynarken orada yok oluyorsunuz ya öyle anlarda bütün hücrelerimde bunu hissediyorum. Nadir ama güzel oluyor. Zorlukları olsa da mesleğimi çok seviyorum" şeklinde yanıt verdi.
"BELKİ DE O BOŞLUKLAR SAYESİNDE OYUNCU OLDUM"
1995 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Dilin Döğer, annesiyle babasının ayrıldığını ve farklı şehirlerde olduğu için babasıyla yılda birkaç kez görüşerek büyüdüğünü belirtti. Oyuncu, bu durumu "Duygusal ve tatlı bir yerden boşluğunu hissettik. Hep vardı babam, sadece bir özlem vardı. Belki şu an oyuncu olmama sebep, o boşluklar bile olabilir" sözleriyle anlattı.
Mersin'de geçen çocukluğu sonrası Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü'nü kazanan Döğer, Ankara'ya taşındı. Döğer, o dönemden “Üniversitenin son sınıfındaydım, babam da sağlık memuruydu ve emekli olacaktı. ‘Gel birlikte yaşayalım’ dedim, babam da geldi ve 4-5 yıl birlikte yaşadık. Çok da güzel oldu" diye bahsetti.
"ZERRİN'İ OYNARKEN ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"
Uzak Şehir dizisindeki partneri Atakan Özkaya ile mutlu bir beraberliğiyle ilgili “Hem birlikte çalışmak hem bu heyecanı yaşamak çok keyifli. Aslında bir farkı da yokmuş deyip şaşırıyoruz bazen” ifadelerini kullandı.
Üç sezondur Zerrin karakterini canlandırdığı Uzak Şehir'le ilgili de konuşan Döğer, “Karakterim dönüştüğün için mutluyum. Sete hevesle gidiyorum, onu oynarken çok iyi hissediyorum. Etrafımdaki herkes sağlıklı, bunun önemini yakın bir tarihte anladım. Onun dışında her şey halloluyor" dedi.