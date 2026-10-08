Dilin Döğer çocukluğunu anlattı. "Belki de o boşluk oyuncu olmama neden oldu"

1995 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Dilin Döğer, annesiyle babasının ayrıldığını ve farklı şehirlerde olduğu için babasıyla yılda birkaç kez görüşerek büyüdüğünü belirtti. Oyuncu, bu durumu "Duygusal ve tatlı bir yerden boşluğunu hissettik. Hep vardı babam, sadece bir özlem vardı. Belki şu an oyuncu olmama sebep, o boşluklar bile olabilir" sözleriyle anlattı.

Mersin'de geçen çocukluğu sonrası Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü'nü kazanan Döğer, Ankara'ya taşındı. Döğer, o dönemden “Üniversitenin son sınıfındaydım, babam da sağlık memuruydu ve emekli olacaktı. ‘Gel birlikte yaşayalım’ dedim, babam da geldi ve 4-5 yıl birlikte yaşadık. Çok da güzel oldu" diye bahsetti.