Diyarbakır Cezaevi, kültür ve sanat adasına dönüşüyor

Çalışmalarda son aşamaya gelindiğini belirten Bakan Ersoy, merkezin muhtemelen 2027'nin ilk yarısında hizmete açılacağını açıkladı.

Bu tür yapıların tarihin korunması ve tarihten ders çıkarılarak bilginin gelecek nesillere aktarılması açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Ersoy, yapının yalnızca geçmişi anlatan bir müze olmayacağını söyledi. Ersoy şöyle devam etti:

"O zaman saklanan, üstü örtülmüş olan gerçekliklerin yeni nesil tarafından farkındalığının oluşması, anlaşılmasının sağlanması ve gelecekte bu olumsuzluklara karşı dik durulmasını sağlayan eğitim yuvaları olarak görüyoruz. O dönemde mağdur olmuş insanlara, mağduriyetlerini giderecek bir hafıza müzesi yani unutulmadıklarını gösterecek bir hafıza müzesi oluşturmuş oluyoruz."

Ersoy, merkezin aynı zamanda şehrin ihtiyaçlarını karşılayan bir kültür merkezine dönüşeceğini belirterek "O zamanki yanlışların nasıl iyiliğe dönüştürüldüğünü ve nasıl iyi amaçlarla kullanıldığını anlatan bir merkez olması açısından da önemli buluyorum." dedi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu da kendisinin 40 yıl önce bu cezaevinde kaldığını hatırlatarak merkezin bir yandan darbe dönemlerinin ülkeye ve millete verdiği zararları anlatacak bir anı müzesi olacağını, bir yandan da sosyal alanlarıyla önemli bir kültür merkezine dönüşeceğini söyledi.