Diyarbakır Kültür Yolu Festivali başlıyor: 9 gün boyunca kültür ve sanat şöleni

Bakan Ersoy, “Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Diyarbakır’da beşinci kez düzenleniyor olması bizim için büyük önem taşıyor. Şehrin tarihi mekanlarını, müzelerini, kültür merkezlerini, meydanlarını ve farklı noktalarını kültür ve sanatla buluşturacağız. Kültür Yolu Festivalleriyle hedefimiz yalnızca etkinlik düzenlemek değil; şehirlerimizin kültürel değerlerini görünür kılmak, yaşayan gelenekleri desteklemek ve bunları yeni kuşaklarla buluşturmak. Diyarbakır’da da şehrin özgün kimliğini çağdaş kültür ve sanat etkinlikleriyle bir araya getirirken, yerel değerlerin ve üreticilerin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Özellikle gastronomi programımızla Diyarbakır’ın zengin mutfak kültürünü, yerel lezzetlerini ve güçlü sofra geleneğini ziyaretçilerimizle buluşturacağız. Festivalin Diyarbakır’ın kültür hayatına dinamizm kazandırmasını, kültür turizmini güçlendirmesini ve şehrin değerlerinin daha geniş kitlelerce tanınmasına katkı sunmasını diliyorum.” dedi.

Diyarbakır’ın gastronomi programına Gamze Cizreli ev sahipliği yapacak. Michelin Rehberinde yer alan Şef Ömür Akkor, Michelin Dubai rehberinde yer alan Şef Erşan Yılmaz, Michelin Rehberinde yer alan şef Mahir Nazlıcan, Michelin Rehberinde yer alan şef Çiğdem Seferoğlu, şef Burcu Önal, Şef Gökhan Ali Çamkerten, Şef Emre Murat, yazar ve yemek kültürü araştırmacısı Silva Özyerli, gastronomi yazarı Ebru Erke, gastronomi yazarı Müge Akgün ve gastronomi yazarı Emine Tunadan ise konuk isimler arasında yer alacak.

Diyarbakır mutfağı, Mezopotamya’nın farklı dönemlerinden ve kültürlerinden beslenen zengin yemek çeşitliliğiyle öne çıkıyor.

Et, bulgur, pirinç, sumak ve çeşitli baharatların kullanıldığı yöresel yemekler, kentin geleneksel sofra kültürünün temel unsurları arasında yer alıyor. Meftune, kaburga dolması, duvaklı pilav, içli köfte ve ciğer kebabı Diyarbakır mutfağının dikkat çeken yemekleri arasında bulunuyor.

Burma kadayıf başta olmak üzere yöresel tatlılar da kentin gastronomi kültüründe önemli bir yer tutuyor. Geleneksel tarifler ve yerel ürünler, Diyarbakır’da mutfak kültürünün kuşaktan kuşağa aktarılmasında önemli rol oynuyor.