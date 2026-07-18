DOA sistemi sokak toplayıcılarının gelirini düşürdü

Türkiye genelinde çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla 1 Temmuz itibarıyla resmen başlayan Depozito Yönetim Sistemi (DOA), kısa sürede büyük bir hareketlilik başlattı. Vatandaşların pet şişe ve ambalajları makinelere atarak şişe başına 1 TL teşvik ödemesi yapılması, sisteme olan ilgiyi zirveye çıkardı. Ancak çevre ve ekonomi adına atılan bu başarılı adım, yıllardır sokaklarda kağıt ve plastik toplayarak geçimini sağlayan geri dönüşüm işçilerinin iş modellerinde zorunlu bir değişime yol açtı.

Sokaklarda artık pet şişe bulmakta zorlanan toplayıcılar, geçim kaynaklarını sürdürebilmek için karton, naylon ve diğer dönüşüm malzemelerine yoğunlaşmaya başladı.