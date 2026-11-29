Emeklilik sonrası bir süre dinlenip dostlarını ziyaret ettiğini ancak zamanla sıkılmaya başladığını anlatan Akyüz, yeniden işe yarama ve bir şeyler başarma duygusunu yaşamak istediğini söyledi.

Elektrik teknisyeni olarak mesleğini sürdürmek ve hobileriyle uğraşmak amacıyla iş yerini açtığını belirten Akyüz, kardeşleriyle birlikte burada sohbet ederek vakit geçirdiğini ifade etti.