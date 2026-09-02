Doğadan toplayıp demetini 50 liradan satıyorlar. Önemli bir geçim kaynağı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kadın ve erkeklerden oluşan gruplar, sabahın erken saatlerinde dağlara çıkarak doğal ortamda yetişen kekikleri topluyor.

Akseki'nin 800 ile 2 bin metre rakım arasındaki dağlık bölgelerinde yetişen kekikler, vatandaşların geçim kaynaklarından biri haline geliyor.