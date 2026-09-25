Doğal ortamda yüksek rakımda üretiliyor. Kovan yerine meşe kütükleri

Üretim sezonunun tamamlanmasının ardından kütüklerde biriken bal, üreticiler tarafından geleneksel yöntemlerle sağım yapılarak elde ediliyor. Doğal ortamda ve yüksek rakımda gerçekleştirilen üretim, bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin önemli örnekleri arasında yer alıyor.

Kütük balı üreticisi Nihat Kanat, bu yılın kendileri açısından oldukça bereketli geçtiğini belirterek, yüksek rakımlı bölgelerde yapılan üretimin doğal yöntemlerle sürdürüldüğünü ifade etti.