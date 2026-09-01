Doğanın Kanunu final bölümü. Yaman, Doğa’yı kaybetmemek için mücadele ediyor

Çiftlikte Yaman ve Doğa arasında romantizm rüzgârları eserken Doğa’nın gitme vakti de yaklaşmaktadır. Doğa zorlu bir karar aşamasındadır: Plana bağlı kalıp Vera ile Paris’e mi gidecektir, yoksa kalbinin sesini dinleyip Yaman’la çiftlikte mi kalacaktır? O bu zor kararla cebelleşirken Yaman da Doğa için sonuna kadar mücadele etmeye kararlıdır.