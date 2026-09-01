Doğanın Kanunu final bölümü. Yaman, Doğa’yı kaybetmemek için mücadele ediyor
01.09.2026 12:03
Son Güncelleme: 01.09.2026 12:20
Doğanın Kanunu 2 Eylül Çarşamba akşamı final bölümüyle ekrana gelecek.
2 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelecek Doğanın Kanunu’nun final bölümünün konusu şöyle:
Seda’nın sağ salim bulunmasının ardından sahil alanında neşeli bir kutlama yemeği düzenlenir.
Yemekte Doğa ile Yaman arasındaki duygusal yakınlaşma iyice belirginleşince Büşra, yeni planını devreye sokar. Büşra’nın annesi Kadriye ise kızının saplantılı ve tehlikeli hâlinden korkarak geçmişle ilgili gerçeği açıklamaya karar verir. Ancak Büşra buna izin vermeyecektir.
Çiftlikte Yaman ve Doğa arasında romantizm rüzgârları eserken Doğa’nın gitme vakti de yaklaşmaktadır. Doğa zorlu bir karar aşamasındadır: Plana bağlı kalıp Vera ile Paris’e mi gidecektir, yoksa kalbinin sesini dinleyip Yaman’la çiftlikte mi kalacaktır? O bu zor kararla cebelleşirken Yaman da Doğa için sonuna kadar mücadele etmeye kararlıdır.
Ay Yapım imzalı Doğanın Kanunu dizisinin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları oturuyor. Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Alperen Duymaz (Yaman), Özge Yağız (Doğa), Hakan Yılmaz (Hulusi), Nur Yazar (Perihan), Seda Türkmen (Nesrin), Hülya Duyar (Adile), Onur Berk Aslanoğlu (Saffet), Bartu Zeytinci (Burak), Kübra Balcan (Vera), Olcay Yusufoğlu (Devin), Aziz Caner (Eren), Lara Aslan (Hediye), Yiğitcan Ergin (Mert), Yüksel Ünal (Kazım), Çağla Demir (Büşra) ve Müttalip Müjdeci (Kamuran) yer alıyor.
Doğanın Kanunu, final bölümüyle 2 Eylül Çarşamba 20.00’de