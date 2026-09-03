Doğanın Kanunu finaliyle gecenin en çok izlenen dizisi oldu

Büşra’nın kurduğu oyun ortadan kalksa da Doğa, Yaman’la farklı dünyalara ait olduklarını düşünmekten vazgeçemedi. Yaşadıklarının gelip geçici bir yaz aşkı olmasından korkan Doğa, duygularını bir kenara bırakarak mantığıyla hareket etmeye karar verdi. Altı haftalık süresini tamamladığını söyleyerek çiftliktekilere veda eden Doğa, Vera’yla Paris’e gidip kendi markalarını kuracaklarını açıkladı.

Yaman ise Burak’ın cesaretlendirmesiyle Doğa’ya gitmesini istemediğini söyledi ve ona olan aşkını tüm açıklığıyla itiraf etti. Yaman’la aynı duyguları yaşadığını kabul eden Doğa, buna rağmen kararından dönmedi ve gözyaşları içinde çiftlikten ayrıldı.