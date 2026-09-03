Doğanın Kanunu finaliyle gecenin en çok izlenen dizisi oldu
03.09.2026 12:18
Star ekranlarında yayınlanan final bölümüyle izleyicilerine veda eden Doğanın Kanunu, heyecan dolu gelişmeleri ve aşkın kazandığı mutlu sonuyla reytinglerde gecenin en çok izlenen dizisi oldu.
Büşra’nın sakladığı gerçeklerin ortaya çıktığı bölümde Doğa ile Yaman, duygularıyla mantıkları arasında zorlu bir sınav verdi. Bir yıl sonrasına uzanan final, tüm karakterlerin hayatındaki yeni başlangıçlarla yüzlerde tebessüm, kalplerde sıcaklık bıraktı.
BÜŞRA’NIN GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI
Yaman’ın kendisini sevmediğini açıkça söylemesine rağmen geri adım atmayan Büşra, Doğa’yı çiftlikten göndermek için kurduğu planı annesine itiraf etti. Yaman’a çarpan kişinin kendisi olduğu ve o dönemki nişanlısının suçu üstlendiği gerçeği de ortaya çıktı. Kızının tehlikeli saplantısına daha fazla sessiz kalamayan Kadriye, her şeyi anlatmak isteyince Büşra annesine şırıngayla saldırdı.
Tam zamanında yetişen Doğa, Kadriye’yi kurtarırken şırınganın Büşra’ya saplanmasıyla olaylar son buldu. Kadriye’nin yaşananları çiftliktekilere anlatmasıyla Büşra’nın yıllardır sakladığı bütün gerçekler gün yüzüne çıktı.
DOĞA’NIN MANTIĞI DUYGULARININ ÖNÜNE GEÇTİ
Büşra’nın kurduğu oyun ortadan kalksa da Doğa, Yaman’la farklı dünyalara ait olduklarını düşünmekten vazgeçemedi. Yaşadıklarının gelip geçici bir yaz aşkı olmasından korkan Doğa, duygularını bir kenara bırakarak mantığıyla hareket etmeye karar verdi. Altı haftalık süresini tamamladığını söyleyerek çiftliktekilere veda eden Doğa, Vera’yla Paris’e gidip kendi markalarını kuracaklarını açıkladı.
Yaman ise Burak’ın cesaretlendirmesiyle Doğa’ya gitmesini istemediğini söyledi ve ona olan aşkını tüm açıklığıyla itiraf etti. Yaman’la aynı duyguları yaşadığını kabul eden Doğa, buna rağmen kararından dönmedi ve gözyaşları içinde çiftlikten ayrıldı.
AŞK DOĞA’NIN KANUNLARINA GALİP GELDİ
Havaalanına doğru yola çıkan Doğa’nın aklına Yaman’ın geçmişte söylediği “Her kural doğru zamanda kırılır.” sözleri geldi. Duygularını daha fazla susturamayacağını anlayan Doğa, “Doğa’nın kanunlarına bir günlük ara veriyorum.” diyerek geri döndü. Yaman’ın karşısına çıkan Doğa, gitmesine engel olmak için peşinden gelmeyen Yaman’a sitem ederken ikilinin romantik anları yüzleri gülümsetti. Böylece aşk, Doğa’nın değişmez sandığı bütün kanunlarına galip geldi.
MUTLU SON YÜZLERDE TEBESSÜM, KALPLERDE SICAKLIK BIRAKTI
Bir yıl sonra herkesin hayatında yepyeni bir dönem başladı. Kendi ayakları üzerinde durmaya karar veren Saffet, dükkânını açarak büyük bir başarı yakaladı. Hulusi, Mert ve Faruk’la ortaklık kurarken Keçilik ile Defneli’nin doğasını korumayı şart koştu. Mert ise Müge’yle evlenerek hem iş hem de özel hayatında yeni bir sayfa açtı.
Doğa ile Yaman, evlenerek aşklarını mutlu bir sona taşırken birlikte çalışmaya ve tatlı atışmalarına devam etti. İkili, aşklarının aralarındaki tüm farklılıklardan daha güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Hulusi ile Perihan’ın çiftlikte gerçekleşen düğünü ise bütün sevdiklerini yeniden bir araya getirdi. Her karakterin umut dolu yeni başlangıçlara adım attığı Doğanın Kanunu, yüzlerde tebessüm, kalplerde sıcaklık bırakan mutlu bir sonla ekranlara veda etti.