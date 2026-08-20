Doğanın Kanunu gecenin en çok izlenen dizisi oldu

Başrollerini Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı Doğanın Kanunu, dün akşam 11'inci bölümüyle ekranlara geldi. Yönetmenliğini Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları'nın üstlendiği Doğanın Kanunu, son bölümüyle gecenin en çok izlenen dizisi oldu.