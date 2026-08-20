Doğanın Kanunu gecenin en çok izlenen dizisi oldu
20.08.2026 14:42
Dün akşam Star TV ekranlarında 11'inci bölümüyle izleyici karşısına çıkan Doğanın Kanunu, tüm kategorilerde gecenin en çok izlenen dizisi oldu.
Başrollerini Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı Doğanın Kanunu, dün akşam 11'inci bölümüyle ekranlara geldi. Yönetmenliğini Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları'nın üstlendiği Doğanın Kanunu, son bölümüyle gecenin en çok izlenen dizisi oldu.
Doğanın Kanunu'nun dün akşamki bölümünde; Yaman ve Doğa arasındaki duygusal yakınlaşma giderek güçlenirken, çiftliğe balayına gelen Naz ve Oktay’ın yaşadıkları ikiliyi kendi hisleriyle yüzleşmeye itti. Büşra ve Doğa arasında Yaman üzerinden tansiyon yükselirken, bölüm finalinde yaşanan romantik gelişme izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.
Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Alperen Duymaz, Özge Yağız, Hakan Yılmaz, Nur Yazar, Seda Türkmen, Hülya Duyar, Onur Berk Aslanoğlu, Bartu Zeytinci, Kübra Balcan, Olcay Yusufoğlu, Aziz Caner, Lara Aslan, Yiğitcan Ergin, Yüksel Ünal, Çağla Demir ve Müttalip Müjdeci yer alıyor.