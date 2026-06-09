Doğanın Kanunu yarın akşam başlıyor. İlk bölümde neler olacak?

Star’ın merakla beklenen iddialı yeni dizisi Doğanın Kanunu'nun ilk bölümünün konusu şöyle;

İdealist mühendis Yaman, hayatının en önemli mülakatı için gittiği holdingde patronun kızı Doğa tarafından aşağılanınca, yaşadığı derin hayal kırıklığının ardından hayatını karartan trajik bir kazanın kurbanı olur. Beş yıl sonra kader, onları hiç beklemedikleri bir şekilde yeniden karşı karşıya getirecektir.