Doğanın Kanunu yarın akşam başlıyor. İlk bölümde neler olacak?
09.06.2026 13:07
Son Güncelleme: 09.06.2026 13:20
Bu yaza damga vurmaya hazırlanan Star’ın yeni dizisi Doğanın Kanunu, 10 Haziran'da başlıyor. İlk bölüme, Doğa ve Yaman'ın seneler sonraki karşılaşması damga vuracak.
Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları'nın oturduğu Doğanın Kanunu, 10 Haziran Çarşamba akşamı başlıyor.
Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız’ın paylaştığı dizi, hayata bambaşka yerlerden tutunan Yaman ve Doğa’nın yıllar sonra beklenmedik bir anda yeniden karşı karşıya gelmesini ve bu karşılaşmayla değişen hayatlarını merkeze alıyor.
Star’ın merakla beklenen iddialı yeni dizisi Doğanın Kanunu'nun ilk bölümünün konusu şöyle;
İdealist mühendis Yaman, hayatının en önemli mülakatı için gittiği holdingde patronun kızı Doğa tarafından aşağılanınca, yaşadığı derin hayal kırıklığının ardından hayatını karartan trajik bir kazanın kurbanı olur. Beş yıl sonra kader, onları hiç beklemedikleri bir şekilde yeniden karşı karşıya getirecektir.
Girdiği her işi batıran Doğa ise yeni projesi için Paris’e gitmeye hazırlanırken, babası Hulusi, kızına hayatın gerçeklerini öğretmek amacıyla onu yatırımcısı olduğu organik tarım çiftliğine gönderir. Çiftliğin yönetiminde ise artık bambaşka birine dönüşmüş olan Yaman vardır.
Doğa, geçmişte gururunu kırdığı bu adamı hatırlamazken, Yaman ise hayatını mahveden kadını bir anda karşısında bulur. Plazaların parıltılı dünyasında geçerli olan Doğa’nın Kanunları, bu topraklarda hükmünü yitirirken; artık emeğin, alın terinin ve intikam ateşiyle yanan Yaman’ın kuralları geçerli olacaktır.
Doğanın Kanunu’nun oyuncu kadrosunda; Alperen Duymaz (Yaman), Özge Yağız (Doğa), Hakan Yılmaz (Hulusi), Nur Yazar (Perihan), Seda Türkmen (Nesrin), Hülya Duyar (Adile), Onur Berk Aslanoğlu (Saffet), Bartu Zeytinci (Burak), Kübra Balcan (Vera), Olcay Yusufoğlu (Devin), Aziz Caner (Eren), Lara Aslan (Hediye), Yiğitcan Ergin (Mert), Yüksel Ünal (Kazım), Çağla Demir (Müjgan) ve Müttalip Müjdeci (Kamuran) yer alıyor.