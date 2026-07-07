Doğanın Kanunu yeni bölümde neler olacak? Doğa ve Yaman'dan evlilik oyunu
07.07.2026 12:49
Star TV'nin sevilen dizisi Doğanın Kanunu, yarın akşam beşinci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüme, Doğa ile Yaman'ın sahte evlilik oyunu damga vuracak.
Başrollerini Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları'nın oturduğu Doğanın Kanunu, çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Her bölümüyle dikkat çeken Doğanın Kanunu, yarın akşam beşinci bölümüyle ekranlara gelecek.
8 Temmuz Çarşamba akşamı ekrana gelecek "Doğanın Kanunu"nun beşinci bölümünün konusu ise şöyle;
Yaman’ın Doğa’ya çiftliğin yönetimini bırakmasının ardından su pompasının sabotaja uğraması büyük bir krize yol açar. Doğa ilk liderlik sınavını verirken, sabotajdan Mert’i sorumlu tutan Yaman’ı güçlükle durdurur.
Çözüm için umutlar, su kaynağını kontrol eden Deli Nazmi’ye bağlanır. Ancak Nazmi, Doğa’yı yıllar önce kaybettiği kızı Kezban sanınca Doğa ve Yaman kendilerini sahte bir evlilik oyununun içinde bulurlar.
Bu sırada Perihan ile Hulusi yakınlaşırken, Nesrin’in öğrendiği dedikodular çiftliğin geleceğini değiştirecek olayların fitilini ateşler. Tüm bu gelişmelerin ardından Doğa, geçmişe dair büyük bir sırrın izine ulaşır.
Özge Yağız'ın Doğa'ya Alperen Duymaz'ın Yaman'a hayat verdiği “Doğanın Kanunu” dizisi, hayata bambaşka yerlerden tutunan Yaman ve Doğa’nın yıllar sonra beklenmedik bir anda yeniden karşı karşıya gelmesini ve bu karşılaşmayla değişen hayatlarını merkeze alıyor.
Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Alperen Duymaz, Özge Yağız, Hakan Yılmaz, Nur Yazar, Seda Türkmen, Hülya Duyar, Onur Berk Aslanoğlu, Bartu Zeytinci, Kübra Balcan, Olcay Yusufoğlu, Aziz Caner, Lara Aslan, Yiğitcan Ergin, Yüksel Ünal, Çağla Demir ve Müttalip Müjdeci yer alıyor.