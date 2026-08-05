Doğanın Kanunu yeni bölümde neler olacak? Keçilik'te herkesin kaderi değişiyor
05.08.2026 10:12
Başrollerini Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı "Doğanın Kanunu" bu akşam 9'uncu bölümüyle ekranlara gelecek. Diziye, Doğa ve Yaman'ın fotoğraf çekimi damga vuracak.
Star TV'nin sevilen dizisi Doğanın Kanunu, çarşamba akşamlarına damga vuruyor. Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları'nın oturduğu “Doğanın Kanunu”, 5 Ağustos akşamı da dokuzuncu bölümüyle ekranlara gelecek.
Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı "Doğanın Kanunu"nun dokuzuncu bölümünün konusu ise şöyle;
Saffet'in Keçilik'teki hissesini Doğa'ya sattığının ortaya çıkması, Demir ailesinde büyük bir kırılma yaratır. Yaman, Doğa'yı toprakları ele geçirmekle suçlarken Doğa, hisseyi yalnızca Mert'in eline geçmesini engellemek için aldığını ve gerekirse tapuyu aileye devredebileceğini söyler. Ancak Nesrin'in şehirde yeni bir hayat kurma isteğinden vazgeçmemesi ve Saffet'in ilk kez karısının yanında durması, aile içindeki kırılmayı derinleştirir.
Perihan ve Yaman, Hulusi'nin satıştan haberdar olduğunu öğrenince işin altında daha büyük bir plan olduğunu düşünürler. Bu nedenle açık çatışmadan kaçınır ve doğru zamanı beklemeye karar verirler. Doğa ise tüm baskıya rağmen Keçilik'i büyütme hedefinden vazgeçmez; Vera'yla birlikte yeni turizm projeleri geliştirir ve "Balayı Detoksu" konsepti için tanıtım filmi hazırlıklarına başlar.
Çekimler Doğa ile Yaman'ı yan yana getirirken, perde arkasında gizemli ve tehlikeli bir plan devreye girer. Yaklaşan tehlike, başta Doğa ve Yaman olmak üzere Keçilik'teki herkesin kaderini geri dönüşü olmayacak şekilde değiştirecektir.
Beğeniyle takip edilen dizinin kadrosunda; Alperen Duymaz, Özge Yağız, Hakan Yılmaz, Nur Yazar, Seda Türkmen, Hülya Duyar, Onur Berk Aslanoğlu, Bartu Zeytinci, Kübra Balcan, Olcay Yusufoğlu, Aziz Caner, Lara Aslan, Yiğitcan Ergin, Yüksel Ünal, Çağla Demir ve Müttalip Müjdeci yer alıyor.