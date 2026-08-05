Doğanın Kanunu yeni bölümde neler olacak? Keçilik'te herkesin kaderi değişiyor

Perihan ve Yaman, Hulusi'nin satıştan haberdar olduğunu öğrenince işin altında daha büyük bir plan olduğunu düşünürler. Bu nedenle açık çatışmadan kaçınır ve doğru zamanı beklemeye karar verirler. Doğa ise tüm baskıya rağmen Keçilik'i büyütme hedefinden vazgeçmez; Vera'yla birlikte yeni turizm projeleri geliştirir ve "Balayı Detoksu" konsepti için tanıtım filmi hazırlıklarına başlar.