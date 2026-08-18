Doğanın Kanunu'nda Doğa, Büşra'nın tehlikeli yüzüyle karşılaşıyor
18.08.2026 14:04
Başrollerini Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı Doğanın Kanunu, yarın akşam 11'inci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Star TV'nin sevilen dizisi çarşamba akşamları ekranlara gelmeye devam ediyor. Çekimleri Urla'da yapılan dizi, 19 Ağustos'ta da 11'inci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı Doğanın Kanunu dizisinin 11'inci bölümünün konusu ise şöyle;
Yaman’ın Büşra’yla birlikte olduğunu öğrenen Doğa, duygularını saklamaya çalışırken Büşra’nın giderek tehlikeli bir hâl aldığını fark eder. Bu sırada çiftliğin ilk balayı konukları olan Naz ve Oktay, Hulusi’nin geleceği açısından büyük önem taşıyan bir anlaşmanın kaderini belirleyecektir.
Ancak birbirlerinden tamamen farklı dünyalara ait olan çiftin romantik tatili kısa sürede büyük bir krize dönüşür. Onların yaşadıkları, Doğa ile Yaman’ı aşk ve farklılıklar üzerine düşünmeye iterken ikili arasındaki dengeleri değiştirecek beklenmedik bir gelişme yaşanır.
Yönetmenliğini Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları'nın üstlendiği dizinin kadrosunda; Alperen Duymaz, Özge Yağız, Hakan Yılmaz, Nur Yazar, Seda Türkmen, Hülya Duyar, Onur Berk Aslanoğlu, Bartu Zeytinci, Kübra Balcan, Olcay Yusufoğlu, Aziz Caner, Lara Aslan, Yiğitcan Ergin, Yüksel Ünal, Çağla Demir ve Müttalip Müjdeci yer alıyor.