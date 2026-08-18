Doğanın Kanunu'nda Doğa, Büşra'nın tehlikeli yüzüyle karşılaşıyor

Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı Doğanın Kanunu dizisinin 11'inci bölümünün konusu ise şöyle;

Yaman’ın Büşra’yla birlikte olduğunu öğrenen Doğa, duygularını saklamaya çalışırken Büşra’nın giderek tehlikeli bir hâl aldığını fark eder. Bu sırada çiftliğin ilk balayı konukları olan Naz ve Oktay, Hulusi’nin geleceği açısından büyük önem taşıyan bir anlaşmanın kaderini belirleyecektir.