Doğanın Kanunu'nda Doğa ve Yaman’ın kritik sınavı
30.06.2026 11:55
Son Güncelleme: 30.06.2026 12:05
Star TV'nin sevilen dizisi Doğanın Kanunu, 1 Temmuz akşamı dördüncü bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölüme Doğa'yı aramaya çıkan Yaman damga vuracak.
Başrollerini Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı “Doğanın Kanunu”nun ekran macerası, 10 Haziran akşamı başladı. Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları oturduğu “Doğanın Kanunu”, bu hafta dördüncü bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
1 Temmuz Çarşamba akşamı ekrana gelecek "Doğanın Kanunu"nun dördüncü bölümünün konusu ise şöyle;
Doğa'nın çiftlik röportajı Yaman'ı öfkelendirir; emeğinin gölgede kaldığını düşünür ve Doğa'ya son bir şans verir. Depodaki çilekleri ertesi akşama kadar satarsa kalacak, başaramazsa gidecektir.
İlk denemeler sonuçsuz kalsa da Doğa, çilekleri pastaya dönüştürüp sosyal medya desteğiyle sipariş toplamayı başarır. Son teslimat için karşı kıyıya geçtiğinde beklenmedik bir tehlikeyle karşılaşır. Doğa dönmeyince Yaman onu aramaya çıkar ve aralarındaki rekabet, saklı duyguların ortaya çıktığı kritik bir sınava dönüşür.
Özge Yağız'ın Doğa'ya Alperen Duymaz'ın Yaman'a hayat verdiği “Doğanın Kanunu” dizisi, hayata bambaşka yerlerden tutunan Yaman ve Doğa’nın yıllar sonra beklenmedik bir anda yeniden karşı karşıya gelmesini ve bu karşılaşmayla değişen hayatlarını merkeze alıyor.
Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Alperen Duymaz, Özge Yağız, Hakan Yılmaz, Nur Yazar, Seda Türkmen, Hülya Duyar, Onur Berk Aslanoğlu, Bartu Zeytinci, Kübra Balcan, Olcay Yusufoğlu, Aziz Caner, Lara Aslan, Yiğitcan Ergin, Yüksel Ünal, Çağla Demir ve Müttalip Müjdeci yer alıyor.