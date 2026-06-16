Doğanın Kanunu'nda Doğa'nın kararı herkesi şaşırtıyor
16.06.2026 14:33
Star TV'nin yeni dizisi Doğanın Kanunu, 17 Haziran Çarşamba akşamı ikinci bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölüme Doğa'nın kararı damga vuracak.
Başrollerini Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı “Doğanın Kanunu” dizisinin ekran macerası, 10 Haziran akşamı başladı. Bu hafta ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan “Doğanın Kanunu” heyecanla bekleniyor.
17 Haziran Çarşamba akşamı ekrana gelecek "Doğanın Kanunu"nun ikinci bölümünün konusu ise şöyle;
Doğa’yı Yaman kurtarıp kıyıya getirir, ancak Mert, Doğa’yı kendisi kurtarmış gibi bir algı yaratır. Hulusi ile Yaman’ın ilk karşılaşması gergin geçer. Çiftlik ahalisi, Hulusi’nin desteğini çekme ihtimali nedeniyle tedirgindir.
Yaşanan kaza sonrası Hulusi, Doğa’nın isteğini kabul ederek onu Fransa’ya göndermeye karar verir. Ancak Doğa’nın vereceği karar, başta Yaman olmak üzere herkesi şaşkına çevirecektir.
Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Alperen Duymaz (Yaman), Özge Yağız (Doğa), Hakan Yılmaz (Hulusi), Nur Yazar (Perihan), Seda Türkmen (Nesrin), Hülya Duyar (Adile), Onur Berk Aslanoğlu (Saffet), Bartu Zeytinci (Burak), Kübra Balcan (Vera), Olcay Yusufoğlu (Devin), Aziz Caner (Eren), Lara Aslan (Hediye), Yiğitcan Ergin (Mert), Yüksel Ünal (Kazım), Çağla Demir (Müjgan) ve Müttalip Müjdeci (Kamuran) yer alıyor.
Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları oturduğu Ay Yapım imzalı “Doğanın Kanunu” dizisi, hayata bambaşka yerlerden tutunan Yaman ve Doğa’nın yıllar sonra beklenmedik bir anda yeniden karşı karşıya gelmesini ve bu karşılaşmayla değişen hayatlarını merkeze alıyor.