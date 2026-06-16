Doğanın Kanunu'nda Doğa'nın kararı herkesi şaşırtıyor

17 Haziran Çarşamba akşamı ekrana gelecek "Doğanın Kanunu"nun ikinci bölümünün konusu ise şöyle;

Doğa’yı Yaman kurtarıp kıyıya getirir, ancak Mert, Doğa’yı kendisi kurtarmış gibi bir algı yaratır. Hulusi ile Yaman’ın ilk karşılaşması gergin geçer. Çiftlik ahalisi, Hulusi’nin desteğini çekme ihtimali nedeniyle tedirgindir.

Yaşanan kaza sonrası Hulusi, Doğa’nın isteğini kabul ederek onu Fransa’ya göndermeye karar verir. Ancak Doğa’nın vereceği karar, başta Yaman olmak üzere herkesi şaşkına çevirecektir.