Doğanın Kanunu'nda Doğa'nın kıskançlığı ortaya çıkıyor
11.08.2026 13:40
Son Güncelleme: 11.08.2026 14:54
Star TV ekranlarında yayınlanan Doğanın Kanunu, bu hafta 10'uncu bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Başrollerini Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı Doğanın Kanunu, çarşamba akşamları ekranlara gelmeye devam ediyor. Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı dizi, 12 Ağustos'ta da 10'uncu bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Çekimleri Urla'da yapılan Doğanın Kanunu dizisinin 10'uncu bölümünün konusu ise şöyle;
Doğa, buzhanede ölümle burun buruna gelir ve olayın kaza değil, bilinçli bir hamle olduğuna inanır; ancak çevresini ikna etmekte zorlanır.
Keçilik’e mutfak hamlesi için gelen Şef Melike, hem yeni menünün kapısını açar hem de Yaman’la geçmişten gelen bağı sayesinde Doğa’nın bastırdığı kıskançlığı ve Yaman’a karşı hislerini görünür kılar.
Hulusi ile Perihan geçmişleriyle yüzleşirken, Mert ve Büşra cephesinde yaşanan gelişmeler herkesi etkileyecek yeni bir gerilimin fitilini ateşler. Buzhaneye dair ortaya çıkan yeni ayrıntılar şüpheleri artırırken, Doğa’nın tanıklık ettiği beklenmedik bir olay karakterler arasındaki güven dengesini sarsar.
Yönetmenliğini Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları'nın üstlendiği dizinin kadrosunda; Alperen Duymaz, Özge Yağız, Hakan Yılmaz, Nur Yazar, Seda Türkmen, Hülya Duyar, Onur Berk Aslanoğlu, Bartu Zeytinci, Kübra Balcan, Olcay Yusufoğlu, Aziz Caner, Lara Aslan, Yiğitcan Ergin, Yüksel Ünal, Çağla Demir ve Müttalip Müjdeci yer alıyor.