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Doğanın Kanunu'nda Doğa'nın kıskançlığı ortaya çıkıyor

11.08.2026 13:40

Son Güncelleme: 11.08.2026 14:54

Aydın Kayar

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Star TV ekranlarında yayınlanan Doğanın Kanunu, bu hafta 10'uncu bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Doğanın Kanunu'nda Doğa'nın kıskançlığı ortaya çıkıyor
Özel Kurum

Başrollerini Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı Doğanın Kanunu, çarşamba akşamları ekranlara gelmeye devam ediyor. Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı dizi, 12 Ağustos'ta da 10'uncu bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Doğanın Kanunu'nda Doğa'nın kıskançlığı ortaya çıkıyor 1
Özel Kurum

Çekimleri Urla'da yapılan Doğanın Kanunu dizisinin 10'uncu bölümünün konusu ise şöyle;

 

Doğa, buzhanede ölümle burun buruna gelir ve olayın kaza değil, bilinçli bir hamle olduğuna inanır; ancak çevresini ikna etmekte zorlanır.

Doğanın Kanunu'nda Doğa'nın kıskançlığı ortaya çıkıyor 2
Özel Kurum

Keçilik’e mutfak hamlesi için gelen Şef Melike, hem yeni menünün kapısını açar hem de Yaman’la geçmişten gelen bağı sayesinde Doğa’nın bastırdığı kıskançlığı ve Yaman’a karşı hislerini görünür kılar.

 

Hulusi ile Perihan geçmişleriyle yüzleşirken, Mert ve Büşra cephesinde yaşanan gelişmeler herkesi etkileyecek yeni bir gerilimin fitilini ateşler. Buzhaneye dair ortaya çıkan yeni ayrıntılar şüpheleri artırırken, Doğa’nın tanıklık ettiği beklenmedik bir olay karakterler arasındaki güven dengesini sarsar.

Doğanın Kanunu'nda Doğa'nın kıskançlığı ortaya çıkıyor 3
Özel Kurum

Yönetmenliğini Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları'nın üstlendiği dizinin kadrosunda; Alperen Duymaz, Özge Yağız, Hakan Yılmaz, Nur Yazar, Seda Türkmen, Hülya Duyar, Onur Berk Aslanoğlu, Bartu Zeytinci, Kübra Balcan, Olcay Yusufoğlu, Aziz Caner, Lara Aslan, Yiğitcan Ergin, Yüksel Ünal, Çağla Demir ve Müttalip Müjdeci yer alıyor.