Doğanın Kanunu'nda Doğa'nın sahtekârlığı ortaya çıkıyor
23.06.2026 13:48
Başrollerini Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı Doğanın Kanunu, 24 Haziran akşamı üçüncü bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölüme Doğa damga vuracak.
Star TV'nin yeni dizisi “Doğanın Kanunu”nun ekran macerası, 10 Haziran akşamı başladı. Özge Yağız'ın Doğa'ya Alperen Duymaz'ın Yaman'a hayat verdiği “Doğanın Kanunu”, bu hafta üçüncü bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
24 Haziran Çarşamba akşamı ekrana gelecek "Doğanın Kanunu"nun üçüncü bölümünün konusu ise şöyle;
Doğa, çiftliktekilerle eşit olduğunu kanıtlamak için arabasını ve kredi kartlarını babasına iade ederken, Yaman ona en ağır işleri verir.
İstanbul’daki azılı rakibi Müge’nin kendisini rezil etmek için kasabada bir parti yapacağını öğrenen Doğa, buraya kaçabilmek amacıyla sahte sağlık raporu alır. Yaman bu sahtekârlığı öğrenince, raporu ihbar etmeme karşılığında Doğa’yı can düşmanının partisinde garson olarak çalışmaya zorlayacaktır. Doğa, can düşmanına rezil olma ihtimaliyle karşı karşıyadır.
Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları oturduğu Ay Yapım imzalı “Doğanın Kanunu” dizisi, hayata bambaşka yerlerden tutunan Yaman ve Doğa’nın yıllar sonra beklenmedik bir anda yeniden karşı karşıya gelmesini ve bu karşılaşmayla değişen hayatlarını merkeze alıyor.
Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Alperen Duymaz, Özge Yağız, Hakan Yılmaz, Nur Yazar, Seda Türkmen, Hülya Duyar, Onur Berk Aslanoğlu, Bartu Zeytinci, Kübra Balcan, Olcay Yusufoğlu, Aziz Caner, Lara Aslan, Yiğitcan Ergin, Yüksel Ünal, Çağla Demir ve Müttalip Müjdeci yer alıyor.