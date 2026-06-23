Doğanın Kanunu'nda Doğa'nın sahtekârlığı ortaya çıkıyor

24 Haziran Çarşamba akşamı ekrana gelecek "Doğanın Kanunu"nun üçüncü bölümünün konusu ise şöyle;

Doğa, çiftliktekilerle eşit olduğunu kanıtlamak için arabasını ve kredi kartlarını babasına iade ederken, Yaman ona en ağır işleri verir.