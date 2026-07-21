Doğanın Kanunu'nda Yaman ve Doğa tehlikenin ortasında

Bu sırada çiftliğe gelen ve Doğa’nın ikna ettiği Muzaffer ile Semra adındaki iki yeni müşterinin gizli bir planı vardır. İkili, babalarının mirasının Hulusi Arcalı tarafından gasp edildiğini öne sürerek ondan intikam almak amacıyla çiftliğe sızmıştır.