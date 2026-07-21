Doğanın Kanunu'nda Yaman ve Doğa tehlikenin ortasında
21.07.2026 13:00
Star TV'nin sevilen dizisi Doğanın Kanunu bu hafta yedinci bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Diziye, Yaman ve Doğa'nın tehlikenin tam ortasında kalması damga vuracak.
Başrollerini Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı “Doğanın Kanunu”, yaz başından bu yana çarşamba akşamları Star ekranlarında izleyici ile buluşuyor.
Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları'nın oturduğu “Doğanın Kanunu”, 22 Temmuz akşamı da yedinci bölümüyle ekranlara gelecek.
Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı "Doğanın Kanunu"nun yedinci bölümünün konusu ise şöyle;
Gizlediği geçmişinin ortaya çıkmasıyla büyük bir şok yaşayan Yaman, Doğa ile profesyonel ve mesafeli kalma şartıyla çiftliğe geri döner.
Bu sırada çiftliğe gelen ve Doğa’nın ikna ettiği Muzaffer ile Semra adındaki iki yeni müşterinin gizli bir planı vardır. İkili, babalarının mirasının Hulusi Arcalı tarafından gasp edildiğini öne sürerek ondan intikam almak amacıyla çiftliğe sızmıştır.
Perihan ile Hulusi’nin yıllar sonra yeniden alevlenen aşkı dikkat çekerken, çete Doğa’yı bayıltarak kaçırır. Durumu fark eden Yaman, botla denize açılıp yata baskın düzenler. Hulusi’ye fidye mesajının ulaştığı sırada ise Yaman ve Doğa, yatta hayatlarını tehdit eden büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır.
Beğeniyle takip edilen dizinin kadrosunda; Alperen Duymaz, Özge Yağız, Hakan Yılmaz, Nur Yazar, Seda Türkmen, Hülya Duyar, Onur Berk Aslanoğlu, Bartu Zeytinci, Kübra Balcan, Olcay Yusufoğlu, Aziz Caner, Lara Aslan, Yiğitcan Ergin, Yüksel Ünal, Çağla Demir ve Müttalip Müjdeci yer alıyor.