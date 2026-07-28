Doğanın Kanunu'nda Yaman'dan satışı engelleme hamlesi

Nesrin’in, Saffet’i hisselerini satmaya ikna ederek Mert’le gizlice anlaşması ise çiftliğin geleceğini tehlikeye atar. Durumu öğrenen Yaman, satışı engellemek için harekete geçer. Ancak onu hiç beklemediği büyük bir sürpriz beklemektedir.