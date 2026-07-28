Doğanın Kanunu'nda Yaman'dan satışı engelleme hamlesi
28.07.2026 13:26
Star TV'nin sevilen dizisi Doğanın Kanunu, 29 Temmuz 'da sekizinci bölümüyle ekranlara gelecek. Diziye, Yaman'ın satışı engellemek için harekete geçmesi damga vuracak.
Başrollerini Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı Doğanın Kanunu, çarşamba akşamlarına damga vuruyor. Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları'nın oturduğu “Doğanın Kanunu”, 29 Temmuz akşamı da sekizinci bölümüyle ekranlara gelecek.
Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı "Doğanın Kanunu"nun sekizinci bölümünün konusu ise şöyle;
Doğa ve Yaman’ın rehin tutulması, Hulusi’nin geçmişinden gelen eski bir hesaplaşmanın kapısını aralarken ikili, kendilerini giderek büyüyen bir tehlikenin içinde bulur.
Yaman’ın, Doğa’yı korumaya çalışırken denize düşmesi ve Doğa’nın hiç düşünmeden peşinden atlaması, aralarındaki ilişkiyi de bambaşka bir noktaya taşır. Çiftliğe döndüklerinde Yaman, Doğa’ya yeni sorumluluklar verirken aile içindeki kırgınlıklar giderek büyür.
Nesrin’in, Saffet’i hisselerini satmaya ikna ederek Mert’le gizlice anlaşması ise çiftliğin geleceğini tehlikeye atar. Durumu öğrenen Yaman, satışı engellemek için harekete geçer. Ancak onu hiç beklemediği büyük bir sürpriz beklemektedir.
Beğeniyle takip edilen dizinin kadrosunda; Alperen Duymaz, Özge Yağız, Hakan Yılmaz, Nur Yazar, Seda Türkmen, Hülya Duyar, Onur Berk Aslanoğlu, Bartu Zeytinci, Kübra Balcan, Olcay Yusufoğlu, Aziz Caner, Lara Aslan, Yiğitcan Ergin, Yüksel Ünal, Çağla Demir ve Müttalip Müjdeci yer alıyor.