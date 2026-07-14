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Doğanın Kanunu'nda Yaman'ın paylaşacağı sır ortalığı karıştıracak

14.07.2026 12:28

Ceren Ekşi

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Star TV'nin sevilen dizisi Doğanın Kanunu, 15 Temmuz akşamı 6'ncı bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölümde; Yaman'ın Müge ile paylaşacağı sır dengeleri değiştirecek.

Doğanın Kanunu'nda Yaman'ın paylaşacağı sır ortalığı karıştıracak
Özel Kurum

Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları'nın oturduğu, başrollerini Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı Doğanın Kanunu, çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

 

Her bölümü çok beğenilen Doğanın Kanunu, yarın akşam altıncı bölümüyle ekranlara gelecek.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? 1
Özel Kurum

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

15 Temmuz Çarşamba akşamı ekrana gelecek "Doğanın Kanunu"nun altıncı bölümünün konusu ise şöyle;

 

Doğa, Yaman’ın kendisine duyduğu öfkenin nedenini öğrenince onunla çatışmak yerine empati kurmaya karar verir. Çiftlik yönetiminin üç günlüğüne kendisinde olması, Doğa’ya hem Yaman’la arasındaki gerilimi yumuşatma hem de çiftlikte kendi fikirlerini hayata geçirme fırsatı sunar. Ancak sahili değerlendirme planı, kasabanın değerleriyle modern işletme anlayışı arasında yeni bir gerilim yaratır.

Doğanın Kanunu'nda Yaman'ın paylaşacağı sır ortalığı karıştıracak 2
Özel Kurum

Mert, çiftlik arazisiyle ilgili planlarını sürdürürken Nesrin de Saffet’e ait hisseleri satmak için harekete geçer. Burak ile Vera arasındaki yakınlaşma dikkat çekerken, Hulusi ve Perihan’ın yarım kalan aşkı da yeniden gündeme gelir.

Doğanın Kanunu'nda Yaman'ın paylaşacağı sır ortalığı karıştıracak 3
Özel Kurum

Keçilik Çiftliği’nde herkes kendi hesabının peşinden giderken, Yaman’ın Doğa’nın can düşmanı Müge’yle paylaşacağı sır, dengeleri bir kez daha değiştirecektir.

Doğanın Kanunu'nda Yaman'ın paylaşacağı sır ortalığı karıştıracak 4
Özel Kurum

Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Alperen Duymaz, Özge Yağız, Hakan Yılmaz, Nur Yazar, Seda Türkmen, Hülya Duyar, Onur Berk Aslanoğlu, Bartu Zeytinci, Kübra Balcan, Olcay Yusufoğlu, Aziz Caner, Lara Aslan, Yiğitcan Ergin, Yüksel Ünal, Çağla Demir ve Müttalip Müjdeci yer alıyor.