Doğanın Kanunu'nun yıldızları Özge Yağız ve Hakan Yılmaz rollerini anlattı
17.06.2026 12:02
Star TV'nin yeni dizisi Doğanın Kanunu'nda baba-kızı canlandıran başrol oyuncuları Özge Yağız ve Hakan Yılmaz, Urla’daki sette rolleri hakkında konuştu.
Başrollerini Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı, Ay Yapım imzalı “Doğanın Kanunu” dizisi, her çarşamba izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı dizi, hayata bambaşka yerlerden tutunan Yaman ve Doğa’nın yıllar sonra beklenmedik bir anda yeniden karşı karşıya gelmesini ve bu karşılaşmayla değişen hayatlarını merkeze alıyor.
Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları oturduğu dizide Doğa'yı oynayan Özge Yağız ve Hulisi'ye hayat veren Hakan Yılmaz rolleri hakkında konuştu.
Senaryoyu ilk okuduğunda kendisini en çok hikâyenin yüksek temposunun etkilediğini söyleyen Özge Yağız, Doğa karakterinin yaşadığı sürprizlerin ve tesadüflerin kendisini her seferinde heyecanlandırdığını ifade etti.
"HİKAYE İLERLEDİKÇE DOĞA'NIN DEĞİŞİMİNE TANIKLIK EDECEĞİZ"
Senaryonun kendisini çok güldürdüğünü belirten Yağız, “Ben güldüğüm şeylerin insanlara nasıl yansıdığını çok merak ederim. Ben güldüm, acaba onlar da gülecek mi? Neşeliyiz, enerjimiz, ritmimiz çok yüksek, bu enerjinin seyircide de karşılık bulduğunu düşünüyorum” sözleriyle diziye olan heyecanını paylaştı.
Doğa karakterini anlatan başarılı oyuncu, “Daha önce hiç bu kadar fanusta yetişmiş bir karakter canlandırmamıştım. Onun dobra, sevgi dolu ve merhametli oluşunu çok seviyorum. Hikâye ilerledikçe onun da değişimine tanıklık edeceğiz” dedi.
"HULUSİ’NİN KIZINA OLAN DÜŞKÜNLÜĞÜ BANA ÇOK YAKIN"
Dizide Doğa’nın babası Hulusi karakterine hayat veren Hakan Yılmaz ise karakterle kurduğu güçlü bağın, kendisini hikâyeye dahil eden en önemli unsur olduğunu söyledi.
Daha önce de kız babası rollerinde yer aldığını belirten Yılmaz, “Hulusi’nin kızına olan sevgisi ve hassasiyeti, gerçek hayatta kızlarımla kurduğum ilişkiye çok benziyor” ifadelerini kullandı.
Karakterin korumacı ve duygusal yönünün kendisini çok etkilediğini söyleyen Yılmaz, Doğanın Kanunu'nun uzun zamandır izleyicilerin özlediği sıcak, eğlenceli ve samimi bir romantik komedi olduğunu belirtti.