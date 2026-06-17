Doğanın Kanunu'nun yıldızları Özge Yağız ve Hakan Yılmaz rollerini anlattı

Senaryonun kendisini çok güldürdüğünü belirten Yağız, “Ben güldüğüm şeylerin insanlara nasıl yansıdığını çok merak ederim. Ben güldüm, acaba onlar da gülecek mi? Neşeliyiz, enerjimiz, ritmimiz çok yüksek, bu enerjinin seyircide de karşılık bulduğunu düşünüyorum” sözleriyle diziye olan heyecanını paylaştı.

Doğa karakterini anlatan başarılı oyuncu, “Daha önce hiç bu kadar fanusta yetişmiş bir karakter canlandırmamıştım. Onun dobra, sevgi dolu ve merhametli oluşunu çok seviyorum. Hikâye ilerledikçe onun da değişimine tanıklık edeceğiz” dedi.