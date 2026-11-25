Annesi Selanik göçmeni, babası Azerbaycan Türkü olan Doğukan Güngür, büyüdüğü evden “Seçme şansım olsa yine anne babayı seçerdim. Çünkü bir ihmal yok, anlaşamayıp ayrılmışlar sadece. Annemle babamdan razıyım. Onlar çalıştığı için beni de anneannem büyüttü" diye bahsetti.

Anne ve babasının kendisi 7 yaşındayken ayrıldığını ve babasının bir süre sonra Frankfurt'a gidip orada bir hayat kurduğunu anlatan Güngör, “Mesafe babamı ifade ediyor çünkü babamdan uzak büyüdüm. Ben 13 yaşındayken gitti, ben de her sene bir kez babamı görmeye gittim” dedi.

Annesine gittiğinde babasını, babasındayken annesini özlediğini belirten oyuncu, babasının sonradan başka biriyle evlendiğini ve bir erkek kardeşi olduğundan bahsetti.

“Kardeşini kıskandığını itiraf eden Güngör, onun doğduğu günü “İlk başta babam beni havaalanından aldı ve 1 Temmuz benim doğum günümdü. 2 Temmuz'da oraya gittim ve kardeşim o gün doğmuş. Benim haberim de yoktu. Ben gidince iki ay kalıyordum tabi, kimse yokken kardeşimi kucaklayınca -işte kan çekiyor yani- o duygu geçti. Artık sadece babamın eşini kıskanıyordum” diye anlattı.

Çocukluğuna dair bir itirafta da bulunan Güngör, “Çocukken uyumadan önce ‘Allahım ne olur annem, babam ve anneanneme hiçbir şey olmasın’ diye dua ederdim, sevdiklerimi kaybetme korkusuyla uyurdum" dedi.