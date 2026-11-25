Doğukan Güngör'ün Kızılcık Şerbeti özlemi. "Kadrodaki iki oyuncu şansım oldu"
25.11.2026 23:48
Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Fatih karakteriyle şöhreti yakalayan Doğukan Güngör, hem ayrıldığı dizi hem de özel hayatına dair itiraflarda bulundu.
Meryem, Zümrüdüanka, Dilberay, Kızılcık Şerbeti ve son olarak Haysiyet gibi yapımlarla tanınan Doğukan Güngör, Empati programında Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu oldu.
Özel hayatına ve babasının vefatına dair bilinmeyenlerini anlatan 30 yaşındaki oyuncu, dördüncü sezonda veda ettiği Kızılcık Şerbeti dizisini de özlediğini itiraf etti.
"KIZILCIK ŞERBETİNİ ÖZLÜYORUM"
Yeni sezonda Haysiyet dizisiyle ekranlara dönen Doğukan Güngör, 95 kilodan 75'e düşerek 20 kilo verdiğini açıkladı.
"Oyunculuk benim için bir kaçış yöntemi” diyen oyuncu, “Acaba bir başkası olmak gün içinde rahatlatıyor mu bizi?" ifadelerini kullandı.
Kızılcık Şerbeti'ni özlediğini söyleyen Güngör, "Başrolde olduğum projede Settar Tanrıöğen ve seninle yani Ahmet Mümtaz Taylan’la çalışmak benim şansım oldu" diye konuştu.
Yeni projesinde çok mutlu olduğunu söyleyen Doğukan Güngör, “Fatih’e benzeyen, maddi açıdan rahat bir karakteri oynamak istemedim” dedi.
"KÜÇÜKKEN SEVDİKLERİME BİR ŞEY OLACAK KORKUSUYLA UYURDUM"
Annesi Selanik göçmeni, babası Azerbaycan Türkü olan Doğukan Güngür, büyüdüğü evden “Seçme şansım olsa yine anne babayı seçerdim. Çünkü bir ihmal yok, anlaşamayıp ayrılmışlar sadece. Annemle babamdan razıyım. Onlar çalıştığı için beni de anneannem büyüttü" diye bahsetti.
Anne ve babasının kendisi 7 yaşındayken ayrıldığını ve babasının bir süre sonra Frankfurt'a gidip orada bir hayat kurduğunu anlatan Güngör, “Mesafe babamı ifade ediyor çünkü babamdan uzak büyüdüm. Ben 13 yaşındayken gitti, ben de her sene bir kez babamı görmeye gittim” dedi.
Annesine gittiğinde babasını, babasındayken annesini özlediğini belirten oyuncu, babasının sonradan başka biriyle evlendiğini ve bir erkek kardeşi olduğundan bahsetti.
“Kardeşini kıskandığını itiraf eden Güngör, onun doğduğu günü “İlk başta babam beni havaalanından aldı ve 1 Temmuz benim doğum günümdü. 2 Temmuz'da oraya gittim ve kardeşim o gün doğmuş. Benim haberim de yoktu. Ben gidince iki ay kalıyordum tabi, kimse yokken kardeşimi kucaklayınca -işte kan çekiyor yani- o duygu geçti. Artık sadece babamın eşini kıskanıyordum” diye anlattı.
Çocukluğuna dair bir itirafta da bulunan Güngör, “Çocukken uyumadan önce ‘Allahım ne olur annem, babam ve anneanneme hiçbir şey olmasın’ diye dua ederdim, sevdiklerimi kaybetme korkusuyla uyurdum" dedi.
"BABAMIN ÖLDÜĞÜNÜ UZUN BİR SÜRE KABULLENEMEDİM"
Babasını henüz 18 yaşındayken kaybettiğini söyleyen Güngör, o günleri “Üniversite sınavına girmiştim, babam da arar beni normalde ama aramadı, ben aradım açmadı. Biz de annemle yemeğe gittik, annem tuvalete gitti. Telefonuna bir baktım halam yazıyor. Halamla konuştu ama bana bir şey söylemedi. Sonrasında babamın kalp krizi geçirdiğini öğrendim, her gün yoğun bakıma gidip geldik. Ama bilinci kapalıydı ve kaybettik" sözleriyle anlattı.
"Babamı kaybettikten sonra yasımı uzun bir süre erteledim. Öldüğünü kabullenemedim bu da sonradan anksiyeteleri beraberinde getirdi" diyen Güngör, babasıyla son olarak görüntülü konuştuğunu ve yorugn göründüğünü hatırladığını söyledi.
Baba olmak istediğini ve çok iyi bir baba olacağını düşündüğünü söyleyen Doğukan Güngör, hem çocukları çok sevdiğini hem de baba acısını baba olarak iyileştirebileceğini düşündüğünü ifade etti.
“Vefa benim için önemlidir” diyen oyuncu, Taylan'ın “Vefasızlıkla karşılaştın mı?” sorusuna “Bir dönem kız arkadaşım vardı. İlk başrolünü aldığında benden ayrıldı" yanıtını verdi.
"KIZILCIK ŞERBETİ ÖĞRETİCİ BİR OKULDU"
Meslek hayatına nasıl başladığını anlatan Güngör, “Üniversitede sinema okuyordum, kısa filmlerde falan rol aldım. Sonra bölüm değiştirdim ve oyunculuk okumaya başladım” dedi.
Kötü bir karakteri sevdirmenin daha zor olduğundan bahseden Doğukan Güngör, “Ama sevdirmekle ilgili bir derdin olmayınca bu da mesele olmaktan çıkıyor, hikayeye hizmet etmeye çalıştık. Kızılcık Şerbeti, benim için çok öğretici bir okuldu. İyi bir çıraklık oldu” ifadelerini kullandı.
Güngör, annesinin Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Fatih karakterini babasına benzettiğini söyledi. Oyuncu, “Annem, Fatih'i dişlerini sıkarak konuşması gibi şeyleri ve çapkınlığı sebebiyle babama benzetiyordu” dedi.