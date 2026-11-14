Doğukan Polat'tan yıllar sonra Yalı Çapkını itirafı. Sete neden lokma yolladığını anlattı

“Bunun üzerine herkesle hoş bir sohbet oldu, ayrılık rol için de güzel oldu. Dizinin reytingi çok yükseldi” diyen Polat, sonrasında da projeye geri döndüğünü söyledi.

Üçüncü sezonda Mert Ramazan Demir'in hayat verdiği Ferit Korhan karakterinin halüsinasyonlarında izleyici ile yeniden buluşan Doğukan Polat , "Çıktığınız kapıyı her zaman güzel kapatmak lazım. Ki tekrar içeri girebilirsiniz. O eşikten bir daha geçebilirsiniz. Orada hikayeniz bitmemiş olabilir yani" dedi.