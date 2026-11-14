Doğukan Polat'tan yıllar sonra Yalı Çapkını itirafı. Sete neden lokma yolladığını anlattı
14.11.2026 11:32
Yalı Çapkını dizisinde Fuat'ı oynayan Doğukan Polat, Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu. Oyuncu, canlandırdığı karakter öldükten sonra sete lokma yollamasıyla alakalı konuştu.
Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda canlandırdığı Fuat Korhan karakteriyle hafızalarda yer eden Doğukan Polat, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu.
Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan ve Kapalıçarşı dizisiyle oyunculuğa adım atan Doğukan Polat, "Nefes: Vatan Sağolsun" filmiyle tanındı.
Daha sonra birçok projede boy gösteren oyuncu, 2022-2025 yılları arasında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in ağabeyi Fuat Korhan karakterini oynadı.
Programda kariyeriyle alakalı konuşan 36 yaşındaki oyuncu, Yalı Çapkını seti için yaptığı lokma sürprinizi anlattı.
"BİR ŞEYLERE NEŞE KATMAYI SEVİYORUM"
Yalı Çapkını'na 33'üncü bölümde veda eden Polat, Fuat karakteri öldükten sonra sete lokma yollamasıyla ilgili "Neşeyi, bir şeylere neşe katmayı, çarpıcı şeyler yapmayı çok seviyorum" dedi.
Oynadığı karakter öldükten sonra bir yerden ayrılmanın ve yeni bir şeye başlamanın bilinmezliğini yaşadığını söyleyen oyuncu, "Ama hayatımız devam ediyor, sanat akan bir şey başka bir yerden akarız diye düşündüm. Alışılagelmiş tepkileri de sevmediğim için ne yapalım diye düşünürken sete lokma yollayalım dedim" diye konuştu.
"ÇIKTIĞINIZ KAPIYI HER ZAMAN GÜZEL KAPATMAK LAZIM"
“Bunun üzerine herkesle hoş bir sohbet oldu, ayrılık rol için de güzel oldu. Dizinin reytingi çok yükseldi” diyen Polat, sonrasında da projeye geri döndüğünü söyledi.
Üçüncü sezonda Mert Ramazan Demir'in hayat verdiği Ferit Korhan karakterinin halüsinasyonlarında izleyici ile yeniden buluşan Doğukan Polat, "Çıktığınız kapıyı her zaman güzel kapatmak lazım. Ki tekrar içeri girebilirsiniz. O eşikten bir daha geçebilirsiniz. Orada hikayeniz bitmemiş olabilir yani" dedi.