Doğumdan 6 hafta sonra Victoria's Secret defilesine çıktı
19.10.2026 11:22
Süper model Barbara Palvin, kızı Sylvie'yi dünyaya getirdikten yalnızca altı hafta sonra Victoria's Secret sahnesine dönerek podyumda yürüdü.
Dünyaca ünlü model Barbara Palvin, anne olduktan yalnızca altı hafta sonra podyuma geri döndü.
Los Angeles'ta düzenlenen Victoria's Secret 2026 defilesinde yürüyen 32 yaşındaki süper model, doğum sonrası ilk resmi çıkışını doğrudan moda dünyasının en göz önündeki sahnesinde yaptı.
Palvin podyumda Gigi Hadid, Bella Hadid, Adriana Lima ve Candice Swanepoel gibi markanın kıdemli isimleriyle birlikte yürüdü.
Country şarkıcısı Megan Moroney'nin canlı performansı eşliğinde sahneye çıkan ünlü model, podyum dönüşüyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
EYLÜL AYINDA ANNE OLDU, EKİMDE SAHNEYE ÇIKTI
Barbara Palvin ile 34 yaşındaki ABD'li oyuncu eşi Dylan Sprouse, ilk çocukları Sylvie Sprouse'un doğumunu geçtiğimiz eylül ayında duyurmuştu.
Çift, bebeklerinin gelişini 28 Eylül'de üzerlerinde LA Dodgers formalarıyla paylaştıkları ortak bir Instagram gönderisiyle kutlamıştı.
BEBEK ARABALI TANITIMLA PODYUMA DÖNÜŞ SİNYALİ VERDİ
Defile öncesinde Victoria's Secret markası, Palvin'in dönüşünü sosyal medya üzerinden paylaştığı kısa bir tanıtım videosuyla duyurdu.
Görüntülerde arkasında "Gemide Melek Var" yazılı bir bebek arabası süren ünlü model, doğrudan kameraya dönerek döndüğünü açıkladı.
İlk kez 2019 yılında markanın resmi "Melek" kadrosuna dahil edilen Palvin, bu yıl beşinci kez Victoria's Secret defilesinde boy gösterdi.
Oyuncu eşi Dylan Sprouse ise defileyi ön sıradan izleyerek eşine destek verdi.
"BU ENERJİYİ NEREDEN BULUYORSUN BİLMİYORUM"
Daha önce eşine podyum arkasına hamburger getirerek gündeme gelen Sprouse, bu kez de eşinin doğumdan sonraki dönüş hızını hayranlıkla karşıladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu, eşinin kararlılığına dikkat çekti.
Sprouse paylaşımında, "Eşimle gurur duyuyorum, doğumdan hemen sonra defileye atıldı. Farklı bir kumaşı var. Bu enerjiyi nereden buluyorsun bilmiyorum ama helal olsun" sözlerine yer verdi.
DEFİLE 19 YILIN ARDINDAN YENİDEN LOS ANGELES'TA
Victoria's Secret Fashion Show, 19 yıllık aranın ardından Los Angeles'a döndü. Etkinlik, 18 Ekim 2026 Pazar gecesi Sony Pictures Studios'ta düzenlendi.
Kültürel çeşitlilik, nostalji ve modern tasarımları bir araya getiren defile, Türkiye saatiyle 19 Ekim Pazartesi 02.30'da izleyicilerle buluştu.
Organizasyonun öne çıkan gelişmelerinden biri, 2018 yılından bu yana podyumda yer verilmeyen Fantasy Bra konseptinin yeniden sergilenmesi oldu.
Toplam 4 bin 410 doğal elmasla kaplanan 50 milyon dolar değerindeki bu tasarımı Kylie Jenner taşıdı.
Defilenin açılış yürüyüşünü Bella Hadid üstlendi.
Markanın kıdemli modellerinden 45 yaşındaki Adriana Lima ise kariyerinin 21. Victoria's Secret defilesine çıkarak gecenin kapanışını gerçekleştirdi.
Model Rosie Huntington-Whiteley, 16 yıl aradan sonra yeniden kanat takarak markanın podyumuna çıktı.
Gecenin bir diğer gelişmesi ise Barbara Palvin'in, doğum yapmasının üzerinden henüz altı hafta geçmişken podyumda yürümesi oldu.