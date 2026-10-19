Doğumdan 6 hafta sonra Victoria's Secret defilesine çıktı

Victoria's Secret Fashion Show, 19 yıllık aranın ardından Los Angeles'a döndü. Etkinlik, 18 Ekim 2026 Pazar gecesi Sony Pictures Studios'ta düzenlendi.

Kültürel çeşitlilik, nostalji ve modern tasarımları bir araya getiren defile, Türkiye saatiyle 19 Ekim Pazartesi 02.30'da izleyicilerle buluştu.

Organizasyonun öne çıkan gelişmelerinden biri, 2018 yılından bu yana podyumda yer verilmeyen Fantasy Bra konseptinin yeniden sergilenmesi oldu.

Toplam 4 bin 410 doğal elmasla kaplanan 50 milyon dolar değerindeki bu tasarımı Kylie Jenner taşıdı.

Defilenin açılış yürüyüşünü Bella Hadid üstlendi.

Markanın kıdemli modellerinden 45 yaşındaki Adriana Lima ise kariyerinin 21. Victoria's Secret defilesine çıkarak gecenin kapanışını gerçekleştirdi.

Model Rosie Huntington-Whiteley, 16 yıl aradan sonra yeniden kanat takarak markanın podyumuna çıktı.

Gecenin bir diğer gelişmesi ise Barbara Palvin'in, doğum yapmasının üzerinden henüz altı hafta geçmişken podyumda yürümesi oldu.