Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası 20. yılında genç müzisyenlerin sesini COP31'e taşıyor

DÇSO, geçen 20 yılda Türkiye’nin farklı şehirlerinde ve konservatuvarlarında eğitim gören genç müzisyenleri bir araya getirerek özgün ve uzun soluklu bir orkestra eğitimi ve sahne deneyimi modeli oluşturdu.

Bugüne kadar 1.300’den fazla genç müzisyenin yolu DÇSO’dan geçti. Orkestra, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği 89 konserle 125 binden fazla izleyiciye ulaştı. Türkiye’den ve dünyadan önemli sanatçılar ve orkestralarla çalışan genç müzisyenler, erken yaşlardan itibaren birlikte üretme, orkestra disiplini kazanma, müzikal iletişim kurma ve profesyonel sahne deneyimi edinme fırsatı buldu.

DÇSO bünyesinde yetişen pek çok müzisyen bugün Türkiye’de ve dünyanın farklı ülkelerinde profesyonel sanat yaşamını sürdürüyor. Bu yönüyle orkestra, geçen yirmi yılda yalnızca konser veren bir yapı olmanın ötesine geçerek genç müzisyenlerin gelişimine uzun vadeli yatırım yapan, etkisini kuşaktan kuşağa taşıyan bir kültür ve sanat platformuna dönüştü.

DÇSO’nun bu yaklaşımı, COP31’in geleceği genç kuşaklarla birlikte şekillendirme hedefiyle de güçlü bir ortak zemin oluşturuyor. İklim değişikliğiyle mücadelede bugün alınan kararların sonuçlarını uzun yıllar boyunca yaşayacak kuşakların başında çocuklar ve gençler geliyor. Sürdürülebilir bir geleceğin inşası ise gençlerin yalnızca alınan kararlardan etkilenen bir kuşak olarak değil, fikirleri, yaratıcılıkları ve katılımlarıyla dönüşümün aktif paydaşları olarak görülmesini gerektiriyor.

DÇSO’nun 20 yıldır sürdürdüğü model de bu uzun vadeli bakış açısıyla örtüşüyor. Eğitim, kültür ve sanata yapılan sürekli yatırım, gençlerin yaratıcı potansiyellerini geliştirmelerine, birlikte üretmelerine ve toplumsal yaşama daha güçlü biçimde katılmalarına alan açıyor. Orkestranın COP31’deki varlığı, kültür ve sanatın sürdürülebilir bir geleceğin toplumsal boyutundaki rolünü de görünür kılıyor.

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, kuruluşunun 20. yılında Volkswagen sponsorluğunda 18 Kasım’da COP31’de konser verecek. Konser, genç müzisyenlerin yeteneklerini ve orkestranın 20 yıllık birikimini uluslararası dinleyici kitlesiyle buluşturacak.