Doktor Özlem Gültekin Çelik'in ölümünde beş şüpheli gözaltında
02.10.2026 13:39
Doktor Özlem Gültekin Çelik'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada beş şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, Çelik'in ölümüne neden olan anestezi etken maddesini temin ettikleri iddia ediliyor.
Doktor Özlem Gültekin Çelik'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Ağustos ayında İzmir'de yaşamını yitiren Özlem Gültekin Çelik'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla yapılan otopsiye ilişkin rapor tamamlandı. Raporda, Çelik'in yüksek dozda propofol indüksiyonu sonucu yaşamını yitirdiği tespitine yer verildi.
Propofol indüksiyonu; cerrahi operasyon ya da tıbbi işlem öncesinde hastayı genel anestezi altına sokmak için ilacın uygulanması süreci anlamına geliyor.
BEŞ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu söz konusu rapor ve soruşturma kapsamında alınan gizli tanık beyanları ile cep telefonlarında yapılan inceleme sonrası operasyon gerçekleştirdi.
Polis, Özlem Gültekin Çelik'in ölümüne sebep olan maddeleri temin ettikleri belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda Ç.K., F.A., H.Ç., H.Y. ve P.Ç. gözaltına alındı.
Spiker Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem Gültekin Çelik, Ağustos ayında yaşamını yitirmişti.
Gültekin'in kliniğinden yapılan paylaşımda "Onlarca kadının&annenin hayatına dokunan Op. Dr. Özlem Gültekin'i kaybettik. Hayatın Öz'ü sonsuza dek bizimle. Başımız sağ olsun..." ifadeleri yer almıştı.
Gültekin'in ölümünün ani bir kalp krizi sonucu gerçekleştiği öne sürülmüştü. Ancak ortaya çıkan yeni bulgular ünlü doktorun ölümünü kısa sürede şüpheli dosyaya çevirdi.
ERHAN ÇELİK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU
Gültekin’in boşanma aşamasındaki eşi Erhan Çelik’in eşinin anestezide kullanılan uyuşturucu ilaçlara bağımlı olduğunu ve bu maddelerin temin edilmesi ile kullanılmasına yardımcı olduğu öne sürülen kişiler hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu öğrenilmişti.
Çelik’in ifadesinde ilginç bir adli olay da yer almıştı. Özlem Gültekin’in madde kullanırken kaydedildiği iddia edilen görüntülerinin olduğu, bunların evinde çalışan Türkmenistan uyruklu yardımcısı Y.S. tarafından çekildiği ve bu görüntüleri 10 bin dolar karşılığında boşanma aşamasında olduğu Erhan Çelik’e satma girişiminde bulunduğu öne sürülmüştü.