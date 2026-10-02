Doktor Özlem Gültekin Çelik'in ölümünde beş şüpheli gözaltında

Gültekin’in boşanma aşamasındaki eşi Erhan Çelik’in eşinin anestezide kullanılan uyuşturucu ilaçlara bağımlı olduğunu ve bu maddelerin temin edilmesi ile kullanılmasına yardımcı olduğu öne sürülen kişiler hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu öğrenilmişti .

Çelik’in ifadesinde ilginç bir adli olay da yer almıştı. Özlem Gültekin’in madde kullanırken kaydedildiği iddia edilen görüntülerinin olduğu, bunların evinde çalışan Türkmenistan uyruklu yardımcısı Y.S. tarafından çekildiği ve bu görüntüleri 10 bin dolar karşılığında boşanma aşamasında olduğu Erhan Çelik’e satma girişiminde bulunduğu öne sürülmüştü.