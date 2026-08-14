Doktor Özlem Gültekin hayatını kaybetti

Spiker Erhan Çelik'in 2019'da evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu ortaya çıktığı eşi Op. Dr. Özlem Gültekin hayatını kaybetti. Acı haber, 48 yaşında olduğu bilinen Gültekin'in sahibi olduğu kliniğin sosyal medya hesabından duyuruldu.