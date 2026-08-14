Doktor Özlem Gültekin hayatını kaybetti
14.08.2026 11:46
Spiker Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu eşi Op. Dr. Özlem Gültekin yaşamını yitirdi.
Spiker Erhan Çelik'in 2019'da evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu ortaya çıktığı eşi Op. Dr. Özlem Gültekin hayatını kaybetti. Acı haber, 48 yaşında olduğu bilinen Gültekin'in sahibi olduğu kliniğin sosyal medya hesabından duyuruldu.
"SONSUZA DEK BİZİMLE"
Gültekin'in kliniğinden yapılan paylaşımda "Onlarca kadının&annenin hayatına dokunan Op. Dr. Özlem Gültekin'i kaybettik. Hayatın Öz'ü sonsuza dek bizimle. Başımız sağ olsun..." ifadeleri yer aldı.
Özlem Gültekin'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacak ve Örnekköy Mezarlığı'na defnedilecek.
BİR OĞULLARI BULUNUYOR
Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan Özlem Gültekin 2019 yılında Erhan Çelik ile nikah masasına oturmuştu. Gültekin, 2020 senesinde de oğlu Ali Boran'ı kucağına almıştı. Fikir ayrılıkları yaşayan çift, boşanma davası açmıştı.