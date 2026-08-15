Doktor Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Ani vefatıyla yakınlarını yasa boğan Özlem Gültekin ölümüne ilişkin savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

ALİ BORAN ADINDA BİR OĞLU BULUNUYOR

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan Özlem Gültekin 2019 yılında Erhan Çelik ile nikah masasına oturmuştu. Gültekin, 2020 senesinde de oğlu Ali Boran'ı kucağına almıştı. Fikir ayrılıkları yaşayan çift, boşanma davası açmıştı.