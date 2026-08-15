Doktor Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
15.08.2026 15:29
Son Güncelleme: 15.08.2026 15:30
Op. Dr. Özlem Gültekin yaşamını yitirdi. Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Spiker Erhan Çelik'le boşanma aşamasında olduğu bilinen Op. Dr. Özlem Gültekin, 48 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber Gültekin'in sahibi olduğu kliniğin sosyal medya hesabından duyuruldu.
Paylaşımda "Onlarca kadının ve annenin hayatına dokunan Op. Dr. Özlem Gültekin'i kaybettik. Hayatın Öz'ü sonsuza dek bizimle. Başımız sağ olsun..." ifadeleri yer aldı.
İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ
Kliniğinde hareketsiz halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gültekin'in cenazesi, dün Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi'nde kılınan namazın ardından İzmir'de Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ani vefatıyla yakınlarını yasa boğan Özlem Gültekin ölümüne ilişkin savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
ALİ BORAN ADINDA BİR OĞLU BULUNUYOR
Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan Özlem Gültekin 2019 yılında Erhan Çelik ile nikah masasına oturmuştu. Gültekin, 2020 senesinde de oğlu Ali Boran'ı kucağına almıştı. Fikir ayrılıkları yaşayan çift, boşanma davası açmıştı.