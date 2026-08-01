Dokuz ayrı kaynaktan besleniyor. 40 metreden dökülüyor

Kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlar, şehrin gürültüsünden uzaklaşıp şelalenin serin havasında vakit geçiriyor. Aileleriyle birlikte piknik yapan ziyaretçiler, şelalenin oluşturduğu serin esintinin tadını çıkarırken, doğal güzellik eşliğinde bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Tatil için Almanya'dan Erzincan'a gelen bir vatandaş ise Girlevik Şelalesi'nin görülmeye değer bir yer olduğunu belirterek, "Bu sıcakta buz gibi suyuyla bizleri serinletiyor. Serinlemek için ideal bir yer burası. Herkes çıkıp gelsin buraya" ifadelerini kullandı.