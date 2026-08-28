Dolly Parton hayatını kaybetti, kız kardeşi son arzusunu açıkladı

Stella, ablasıyla aralarındaki özel bir geleneği de anlattı. İki kardeşin her salı sabahı güneş doğmadan önce telefonda birlikte kahve içtiklerini söyledi.

“Salı sabahı kahve saatim artık hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak.” diyen Stella, “Ama onun sevgisi, saygısı ve iyiliği yaşamaya devam edecek. Bu dünyayı daha iyi bir yer haline getirdi. Biz de onun örneğini takip edelim.” ifadelerini kullandı.