Dolly Parton hayatını kaybetti, kız kardeşi son arzusunu açıkladı
28.08.2026 12:43
Son Güncelleme: 28.08.2026 12:43
80 yaşında hayatını kaybeden country müzik efsanesi Dolly Parton'ın kardeşi Stella Parton, sanatçının son günlerinde yaptığı teklifi açıkladı.
80 yaşında hayatını kaybeden country müzik efsanesi Dolly Parton'ın kardeşi Stella Parton, sanatçının yaşamının son günlerine ilişkin dikkat çeken bir ayrıntıyı paylaştı.
Stella Parton, kanser teşhisinden kısa süre sonra hayatını kaybeden ablasının, gelecekteki kanser hastalarına yardımcı olabilmek amacıyla deneysel ilaçları kullanmayı teklif ettiğini açıkladı.
Facebook'tan duygusal bir veda mesajı yayınlayan Stella, “Ablam tanıdığım en cömert, düşünceli ve nazik insanlardan biriydi. Dünyanın gördüğü kişi, gerçekten de oydu.” ifadelerini kullandı.
“BENİM İÇİN UMUT YOKSA BİLE DENEYEBİLİRLER”
Stella Parton, ablasının kendisine yaptığı son konuşmalardan birini de aktardı.
Dolly Parton'ın, iyileşme umudu kalmaması halinde dahi doktorların üzerinde deneysel kanser ilaçlarını denemesine izin vermek istediğini belirten Stella, bunun nedeninin gelecekte başka hastalara yardımcı olabilmek olduğunu söyledi.
Stella, “Kısa süre önce bana, kendisi için hiçbir umut kalmasa bile sağlık ekibinin deneysel ilaçları denemesine izin vereceğini söyledi. Böylece gelecekte başkalarına yardımcı olmayı umuyordu.” ifadelerini kullandı.
“Ablam her zaman başkalarını düşünürdü.” diyen Stella, hayranlarına da Dolly Parton'ın mirasını yaşatma çağrısında bulundu.
DOLLY PARTON'I ONURLANMAK
Kendisi de country müzik şarkıcısı ve söz yazarı olan Stella, Dolly Parton'ı onurlandırmak isteyenlerden daha fazla iyilik yapmalarını, çevrelerindeki insanlara destek olmalarını ve zamanları ile imkanlarını başkalarıyla paylaşmalarını istedi.
Stella, ablasının bunu hayatının sonuna kadar sürdürdüğünü vurguladı.
Böbrek ve otoimmün sorunlarının ardından Nashville'deki Vanderbilt-Ingram Kanser Merkezi'ne götürülen Parton, ailesinin yanında hayatını kaybetti.
HER SALI GÜNÜ KAHVE BULUŞMASI
Stella, ablasıyla aralarındaki özel bir geleneği de anlattı. İki kardeşin her salı sabahı güneş doğmadan önce telefonda birlikte kahve içtiklerini söyledi.
“Salı sabahı kahve saatim artık hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak.” diyen Stella, “Ama onun sevgisi, saygısı ve iyiliği yaşamaya devam edecek. Bu dünyayı daha iyi bir yer haline getirdi. Biz de onun örneğini takip edelim.” ifadelerini kullandı.
DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN VEDA
Tennessee'de tek odalı bir kulübede 11 kardeşiyle büyüyen Parton, daha önce çocukluğunun maddi zorluklara rağmen mutlu geçtiğini anlatmıştı.
Sanatçının ölümünün ardından müzik, sinema ve siyaset dünyasından çok sayıda isim anma mesajları yayımladı. Hayranları Tennessee'deki Dollywood tema parkına akın ederken, Beyaz Saray dahil ABD genelindeki kamu binalarında Amerikan bayrakları yarıya indirildi.
Kardeşi Stella ise Dolly Parton'a veda mesajını, “Cennete giden biri varsa, eminim o tam zamanında varmıştır.” sözleriyle tamamladı.