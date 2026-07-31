Dört metrekareye 43 yıl sığdırdı. 13 yaşından beri çay ocağında
31.07.2026 14:29
Kayseri'de 13 yaşından bu yana çaycılık yapan 56 yaşındaki Rasim Kuş, 4 metrekare dükkanda 43 yıldır çay demliyor.
Kayseri Kapalı Çarşı'da 43 yıldır 4 metre kare dükkanda çay demleyen ve servis eden Rasim Kuş, evin tek geçim kaynağı kendisi olduğunu ve 13 yaşında işe başladığını söyledi.
Her sabah saat dört buçukta çay ocağının başına geçen Rasim Kuş, gün içinde gelen siparişleri yetiştirmek için ter döküyor.
"O DÖNEM EVİN TEK GEÇİM KAYNAĞI BENDİM"
İşini severek yaptığını belirten Kuş, “1983 yılından beri çaycılık yapıyorum. 13 yaşında başladım ve 43 senedir çaycıyım. İşimden memnunum. Babam küçükken elimden tuttu, getirdi ve bu işe soktu. Bir daha da bırakmak nasip olmadı. Severek yapıyorum. İlkokulu bitirdim. O zamanlar evin tek geçim kaynağı bendim. Evimizde başka çalışan yoktu. Burada işçi olarak çalıştım” dedi.
"SADECE BAYRAMLARDA VE RAMAZAN AYINDA KAPALIYIZ"
Rasim Kuş, sözlerine "Daha sonra dükkan sahibi ve iş sahibi olduk. Burası 4 metre kare. Sabah erkenden geliyorum, akşam 9'a kadar kadar buradayım. Sadece bayramlarda ve Ramazan ayında kapalıyız. 12 ayın 11 ayını çalışarak geçiriyoruz" diye devam etti.