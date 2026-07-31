Dört metrekareye 43 yıl sığdırdı. 13 yaşından beri çay ocağında

İşini severek yaptığını belirten Kuş, “1983 yılından beri çaycılık yapıyorum. 13 yaşında başladım ve 43 senedir çaycıyım. İşimden memnunum. Babam küçükken elimden tuttu, getirdi ve bu işe soktu. Bir daha da bırakmak nasip olmadı. Severek yapıyorum. İlkokulu bitirdim. O zamanlar evin tek geçim kaynağı bendim. Evimizde başka çalışan yoktu. Burada işçi olarak çalıştım” dedi.