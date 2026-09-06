Dostları ve rol arkadaşlarından Serhat Mustafa Kılıç'a hüzünlü veda. "Hoşçakal Ergun Plak"
06.09.2026 09:06
Son Güncelleme: 06.09.2026 09:41
"Seksenler" dizisinde canlandırdığı "Ergun Plak" karakteriyle hafızalara kazınan Serhat Mustafa Kılıç, ani ve şüpheli ölümüyle hem hayranlarını hem de yakınlarını yasa boğdu.
Birçok başarılı yapımda yer alan 51 yaşındaki Serhat Mustafa Kılıç dün akşam saatlerinde evinde ölü bulundu.
KIZ ARKADAŞI KILIÇ'TAN İKİ GÜNDÜR HABER ALAMIYORDU
Serhat Kılıç’tan perşembe gününden bu yana haber alamayan kız arkadaşı Özlem E. (50), Kılıç’ın yaşadığı eve geldi. Kapıyı çalan Özlem E., yanıt alamayınca hayatından endişe ettiği Kılıç’ın evine, kendisinde bulunan anahtarla kapıyı açarak girdi.
SALONDAKİ KOLTUKTA HAREKETSİZ BULDU
Özlem E., Kılıç’ı salondaki tekli koltukta oturur halde hareketsiz buldu. Kılıç’ın nefes almadığını ve vücudunun soğuk olduğunu fark eden Özlem E., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polisin bilgisine başvurduğu Özlem E., erkek arkadaşı Kılıç’ın lenf kanseri olduğunu, perşembe gününden bu yana kendisinden haber alamadığını söyledi. Polis ekipleri, olayla ilgili birimlere bilgi vererek Kılıç’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
DİZİYE BAŞLAMADAN VEDA ETMİŞTİ
Teşkilat'ın 7. sezonu için yapım şirketiyle el sıkışan Serhat Kılıç; 3 Eylül'deki çekimlere sağlık sorunlarını gerekçe göstererek katılmamış, boyun fıtığı teşhisini konulan oyuncu projeye başlamadan veda etmişti.
Öte yandan hayatını kaybeden oyuncunun cenazesi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürerken ölüm haberini alan Serhat Kılıç'ın sevenleri ve rol arkadaşları, acılarını yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.
GÖZYAŞLARINI ZOR TUTTU
Katıldığı bir etkinlikte Serhat Kılıç için konuşurken gözyaşlarını zor tutan Kubilay Aka, meslektaşını çok sevdiğini belirterek, “Çok sevdiğimiz bir ağabeyimizdi. O çok yetenekli ve çok güzel bir kalp. Süzülüp gidişine şahit olduk hepimiz. Hâlâ olayın şokundayız.” ifadelerini kullandı.
Kubilay Aka, yaşadığı üzüntü nedeniyle etkinlikte eğlenemeyeceğini de söyledi.
Aka, “Maalesef hem sanatçı hem insan kimliğimiz var ama bu gece onu yapamam. Yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum.” dedi.
Oyuncu Şükran Ovalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çok üzgün olduğunu belirterek, “Ah be… Geride kalan herkese başsağlığı, Allah'tan rahmet diliyorum. Canım Serhat.” ifadelerine yer verdi.
“ÇOK ERKEN OLMADI MI BE SERHAT?”
Sedef Avcı ise birlikte aynı sahnede yer aldıkları bir anıya yer vererek, “Çok erken olmadı mı be Serhat? İnanılmaz üzgünüm. Yolun ışık olsun." sözleriyle acısını ve şaşkınlığını dile getirdi.
Serhat Kılıç'ın ani ölümünün ardından paylaşım yapan isimlerden biri de Bennu Yıldırımlar oldu. Yıldırımlar paylaşımında Kılıç'ın fotoğrafına yer vererek “Ahh…” notunu düştü.
“MÜTHİŞ BİR YETENEK, RENGARENK BİR İNSANDI”
Acısını dile getiren bir diğer isim de şarkıcı Derya Bedavacı oldu. Bedavacı, “Çok üzgünüm. Müthiş bir yetenek, rengarenk bir insandı. Elveda Serhat Kılıç, seni tanımak güzeldi.” ifadelerine yer verdi.
Seksenler dizisi ekibinden de pek çok kişi uzun yıllar aynı seti paylaştıkları dostlarına veda etti.
“SENİ GÜLEN GÖZLERİNLE HATIRLAYACAĞIM”
O isimlerden Begüm Öner, “Bu ve bunun gibi birçok an, birçok anı. Çok güzel günler geçti. Acısıyla tatlısıyla. Bol kahkahalı, çokça dertleşmeli. İnanmak güç. Güzel adamdın, fırtınalı ama güzel. Seni gülen gözlerinle hatırlayacağım Serhat abim mekanın cennet olsun.” sözleriyle Seksenler dizisindeki rol arkadaşına veda etti.
Oyuncu Ayça Bingöl de “Ah be Serhat. Çok çok üzgünüm.” sözleriyle acısını paylaştı.
Serhat Kılıç ile Ceyhun Fersoy, karşılıklı oynadıkları sahnelerde izleyenleri kahkahaya boğan ikiliydi. Ceyhun Fersoy da rol arkadaşına son kez "Ergun Plak abi" diye seslendi.
Tolunay Donat ise “Muhteşem sesin ve bitmeyen neşen hep aklımda. Mekanın cennet olsun arkadaşım.” dedi.