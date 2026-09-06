Dostları ve rol arkadaşlarından Serhat Mustafa Kılıç'a hüzünlü veda. "Hoşçakal Ergun Plak"

Seksenler dizisi ekibinden de pek çok kişi uzun yıllar aynı seti paylaştıkları dostlarına veda etti.

“SENİ GÜLEN GÖZLERİNLE HATIRLAYACAĞIM”

O isimlerden Begüm Öner, “Bu ve bunun gibi birçok an, birçok anı. Çok güzel günler geçti. Acısıyla tatlısıyla. Bol kahkahalı, çokça dertleşmeli. İnanmak güç. Güzel adamdın, fırtınalı ama güzel. Seni gülen gözlerinle hatırlayacağım Serhat abim mekanın cennet olsun.” sözleriyle Seksenler dizisindeki rol arkadaşına veda etti.

Oyuncu Ayça Bingöl de “Ah be Serhat. Çok çok üzgünüm.” sözleriyle acısını paylaştı.