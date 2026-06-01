Dua Lipa'dan sürpriz nikah sonrası görkemli düğün. 62 milyon TL'lik davetin detayları belli oldu
01.06.2026 16:30
Pop yıldızı Dua Lipa ile oyuncu Callum Turner, Londra'daki nikahın ardından görkemli bir düğüne hazırlanıyor. 3 gün sürecek olan düğünle ilgili detaylar ortaya çıktı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, bir süredir Fantastic Beasts serisiyle tanınan Callum Turner ile aşk yaşıyordu.
Zaman zaman mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşan Dua Lipa ile oyuncu Callum Turner, Londra'da dünyaevine girdi. Sürpriz törenden kareler, İngiliz basınından paylaşıldı.
Ünlü çift, büyük kutlamayı İtalya'da yapacağı ortaya çıktı. Sicilya'nın başkenti Palermo yakınlarındaki Bagheria kasabasında 3 gün sürecek bir düğün organize eden Dua Lipa ile Callum Turner, tören için bölgenin en görkemli yapılarından biri olan, 17 yüzyıldan kalma Villa Valguerna'yı seçti.
TÖRENE ŞOV DÜNYASININ ÜNLÜ İSİMLERİ KATILACAK
Görkemli düğün için 1 milyon sterlin yani yaklaşık 62 milyon TL'lik bütçe ayrıdıkları iddia edilen Dua Lipa ile Callum Turner, sanat dünyasının ünlü isimlerini konuk edecek. Ünlü çiftin konukları için lüks Villa Igiea Oteli'nde bir dizi süiti rezerve ettiği söyleniyor.
5-7 Haziran arasında düzenlenecek törene Elton John, Olivia Dean, Mark Ronson ve Charli XCX gibi isimlerin katılması bekleniyor. Hatta Elton John'un çift için mini bir konser planladığına dair söylentiler de ortaya atıldı.
GELİNLİĞİ MERAKLA BEKLENİYOR
Londra'daki nikahta beyaz bir Schiaparelli döpiyes ve şapka tercih eden 30 yaşındaki Dua Lipa, Sicilya'daki görkemli düğünde ise kendisine özel olarak hazırlanan Versace bir gelinlik giyecek. Donatella Versace'nin gelinlik dışında ünlü şarkıcı için 26 farklı kıyafet seçebileceği öne sürülüyor.
Ünlü çiftin hafızalarda yer etmesini istedikleri düğünleri sadece magazin dünyasında değil Sicilya halkı tarafından da heyecanla bekleniyor.