Dua Lipa'dan sürpriz nikah sonrası görkemli düğün. 62 milyon TL'lik davetin detayları belli oldu

Görkemli düğün için 1 milyon sterlin yani yaklaşık 62 milyon TL'lik bütçe ayrıdıkları iddia edilen Dua Lipa ile Callum Turner, sanat dünyasının ünlü isimlerini konuk edecek. Ünlü çiftin konukları için lüks Villa Igiea Oteli'nde bir dizi süiti rezerve ettiği söyleniyor.

5-7 Haziran arasında düzenlenecek törene Elton John, Olivia Dean, Mark Ronson ve Charli XCX gibi isimlerin katılması bekleniyor. Hatta Elton John'un çift için mini bir konser planladığına dair söylentiler de ortaya atıldı.