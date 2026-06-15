Düğün sektöründe yeni moda. "Tiyatral nikah memuru" fiyatları cep yakıyor
15.06.2026 10:02
Son dönemde özel gün organizasyon hizmetlerinde yeni bir furya dikkat çekiyor. Etkinlik şirketleri, "kiralık nikah memuru" uygulamasını hayata geçiriyor.
FİYATI 23 BİN LİRAYI BULUYOR
Ses getiren yeni hizmette, tıpkı nikah memurları gibi cübbe giyen oyuncular, nikah törenlerini simgesel olarak yönetiyor.
Genellikle otel organizasyonları ve kır düğünlerinde tercih edilen hizmetin bedeli, 6 bin TL'yi geçiyor. Daha kapsamlı ve lüks şirketler de ise ücret 23 bin lirayı buluyor.
KAÇARAK EVLENENLER DE TERCİH EDİYOR
Halk arasında "kaptan nikah memuru" olarak bilinen uygulama, kimi zaman ailesinden onay almadan evlenmek isteyen çiftlerin de seçimi oluyor.
Evlilik sürecini ebeveynlerinden gizli tutan çiftler, genellikle belediye binasında sessiz sedasız nikah kıyıyor. Bu noktada amaçladıkları duygusal atmosfer oluşmadığı için daha sonrasında tiyatral nikah memuru uygulamasını satın alıyor.
NİKAH TAZELEMENİN YOLU
Avrupa'da ise durum biraz daha farklı. Bazı çiftler, beraberliklerini gerçekten de resmi bir boyuta taşımak istemiyor. Bu noktada da sadece anı olması adına sembolik nikah töreni kıyarak hayatları boyunca unutamayacakları bir anıyla aşklarını mühürlüyor.
Temsili nikah uygulaması, iki farklı şehirde düğün yapmayı planlayan çiftlerin de favorileri arasında yer alıyor. Resmi nikah sadece bir kez kıyılabildiği için düğünün yapılacağı diğer şehre "kaptan nikah memuru" getiriliyor.
Bu uygulamayı önceki yıllarda resmi olarak evlenmiş ancak ilişkilerine heyecan katmak istedikleri için nikah tazelemek isteyen çiftler de tercih ediyor.
Şirketler, sanal ortamda duyurulan uygulamanın sadece temsili olduğunu ve memur sıfatında görünen kişilerin resmi nikah kıyma izni olmadığının altını çiziyor. Öte yandan, uygulamanın güvenilir firmalardan satın alınması gerektiği de aktarılıyor.
Hizmete internet ortamında kolaylıkla ulaşılabilirken, evlenecek çiftlere farklı dil seçenekleri de sunuluyor.
SUÇ SAYILIYOR MU?
Çiftlerin zaten resmi nikah kıymış olması, her iki tarafın da törenin tamamen kurmaca olduğunu bilmesi ve sahte bir nikah defterinin resmi kurumlara sunulmaması, uygulamayı riskli kılmıyor. Çiftlerin resmi nikahlı olması da daha güvenli yollardan biri sayılıyor. Ancak taraflardan birinin, karşısındaki kişiyi sahte bir törenle kandırması, nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendiriliyor.
TÜM DÜNYADA YAYGIN
Kiralık nikah memuru uygulaması yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da talep gören hizmetler arasında yer alıyor. Özellikle Avrupa ve ABD'de oldukça popüler olan furyada, görevli oyuncular "wedding celebrant" veya "wedding officiant" isimleriyle tanınıyor.
SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?
Sektörde öncü olan firmalar, sembolik nikah kıyacak olan çiftlerle görüşerek onların beklentileri hakkında bilgi alıyor. Bireylerin isteklerine göre tören daha eğlenceli ya da daha duygusal bir forma bürünüyor.
Bazı firmalar yalnızca resmi nikahı olan çiftleri kabul ediyor.
NE ZAMAN BAŞVURULMALI?
Her yıl, havaların ısınmasıyla birlikte düğün sezonu açılıyor. Bu da yaz aylarında ciddi bir talep patlamasına neden oluyor. Sektör profesyonelleri, tiyatral nikaha başvurmak isteyen çiftlerin en geç 1 ay öncesinden harekete geçmesi gerektiğini ifade ediyor.