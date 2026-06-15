Düğün sektöründe yeni moda. "Tiyatral nikah memuru" fiyatları cep yakıyor

Avrupa'da ise durum biraz daha farklı. Bazı çiftler, beraberliklerini gerçekten de resmi bir boyuta taşımak istemiyor. Bu noktada da sadece anı olması adına sembolik nikah töreni kıyarak hayatları boyunca unutamayacakları bir anıyla aşklarını mühürlüyor.

Temsili nikah uygulaması, iki farklı şehirde düğün yapmayı planlayan çiftlerin de favorileri arasında yer alıyor. Resmi nikah sadece bir kez kıyılabildiği için düğünün yapılacağı diğer şehre "kaptan nikah memuru" getiriliyor.

Bu uygulamayı önceki yıllarda resmi olarak evlenmiş ancak ilişkilerine heyecan katmak istedikleri için nikah tazelemek isteyen çiftler de tercih ediyor.

Şirketler, sanal ortamda duyurulan uygulamanın sadece temsili olduğunu ve memur sıfatında görünen kişilerin resmi nikah kıyma izni olmadığının altını çiziyor. Öte yandan, uygulamanın güvenilir firmalardan satın alınması gerektiği de aktarılıyor.

Hizmete internet ortamında kolaylıkla ulaşılabilirken, evlenecek çiftlere farklı dil seçenekleri de sunuluyor.

SUÇ SAYILIYOR MU?

Çiftlerin zaten resmi nikah kıymış olması, her iki tarafın da törenin tamamen kurmaca olduğunu bilmesi ve sahte bir nikah defterinin resmi kurumlara sunulmaması, uygulamayı riskli kılmıyor. Çiftlerin resmi nikahlı olması da daha güvenli yollardan biri sayılıyor. Ancak taraflardan birinin, karşısındaki kişiyi sahte bir törenle kandırması, nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendiriliyor.