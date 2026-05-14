Dünya Kupası finalinde bir ilk. Devre arası şovunda sahne alacak isimler belli oldu
14.05.2026 09:14
Son Güncelleme: 14.05.2026 09:17
2026 FIFA Dünya Kupası için bekleyiş sürüyor. Finalde ilk kez devre arası şovu düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda sahne alacak isimler açıklandı.
ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım başladı. Tarihinde ilk kez üç ülkenin ortaklığında düzenlenen ve yine bir ilk olarak 48 takımın mücadele edeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nın 19 Temmuz'daki finalinde de bir ilk yaşanacak.
ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda gerçekleşecek final maçında ilk kez bir devre arası şovu düzenlenecek.
YILDIZ İSİMLER SAHNEDE
Coldplay grubunun solisti Cris Martin'in liderliğinde gerçekleşecek şovda sahne alacak isimler açıklandı. 19 Temmuz'daki final maçının devre arası şovunda Madonna, Shakira ve BTS sahne alacak.
Yıldız isimlerin sahne alacağı gösteriden elde edilecek gelirin ise FIFA Küresel Vatandaşlık Eğitimi Fonu'na bağışlanacağı duyuruldu.
AÇILIŞ MAÇI MEKSİKA'DA
2026 FIFA Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak. Turnuvanın açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak.
24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın turnuvadaki maçları ise şöyle:
14 Haziran 2026 Türkiye–Avustralya/ TSİ 07.00
19 Haziran 2026 Türkiye–Paraguay/ TSİ 06.00
25 Haziran 2026 Türkiye–ABD/ TSİ 05.00