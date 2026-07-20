Dünya Kupası finalinde yıldızlar geçidi. Tribünlerde Hollywood rüzgarı esti

Final maçının açılış konuşmasını usta oyuncu Tom Cruise yaptı. Cruise, konuşmasının bir bölümünde “Futbol, ​​kelimeler olmadan konuşulan bir dil, insanları birleştiren, yabancıları arkadaşa dönüştüren ve hepimizin ortak noktalarını hatırlatan bir güçtür” ifadesini kullandı.

Devre arası nın ilk kez 30 dakika olduğu maçta Madonna, Shakira, Justin Bieber ve BTS sahne aldı.