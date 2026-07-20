Dünya Kupası finalinde yıldızlar geçidi. Tribünlerde Hollywood rüzgarı esti
20.07.2026 09:22
2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Maçı izlemek için birbirinden ünlü isimler tribünde yerini alırken, galip taraf İspanya oldu.
2026 FIFA Dünya Kupası finali dün akşam gerçekleşti. ABD'nin East Rutherford şehrinde bulunan MetLife Stadyumu'nda oynanan maçta Arjantin ve İspanya karşı karşıya geldi.
Büyük mücadeleye sahne olan ve uzatmalara giden maçta kazanan taraf, 106. dakikada gelen golle İspanya oldu. Sahadan 1-0 galip ayrılan İspanyollar, tarihinde ikinci kez Dünya Kupası şampiyonu oldu.
Final maçının açılış konuşmasını usta oyuncu Tom Cruise yaptı. Cruise, konuşmasının bir bölümünde “Futbol, kelimeler olmadan konuşulan bir dil, insanları birleştiren, yabancıları arkadaşa dönüştüren ve hepimizin ortak noktalarını hatırlatan bir güçtür” ifadesini kullandı.
Devre arasının ilk kez 30 dakika olduğu maçta Madonna, Shakira, Justin Bieber ve BTS sahne aldı.
STADYUMDA ÜNLÜLER GEÇİDİ
MetLife Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı izlemeye dünyaca ünlü birçok isim de geldi. İspanyol oyuncu Javier Bardem, tribünden maçı dikkatle seyretti. Şampiyonluk sonrası da Borja Iglesias ve kupayla poz verdi. Bardem, bu kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Anya Taylor-Joy, yeni evlenen Dua Lipa ve Callum Turner, tüm turnuvayı yakından takip eden David Beckham ve ailesi, müzisyen Mick Jagger, Jessica Alba, Kylie Jenner ile Timothee Chalamet maçı tribünden takip etti.
ILICALI DA MAÇI STADYUMDAN TAKİP ETTİ
Hull City'nin yükselmesiyle Premier Lig'de takım sahibi olan ilk Türk olan ve büyük bir gurur yaşayan Acun Ilıcalı da maçı tribünden takip etti. Ilıcalı, stadyumdan çektiği kareyi takipçileriyle paylaştı.
Şarkıcı Beyonce ve eşi Jay-Z, Rihanna ve ASAP Rocky, şimdilerde Odyssey filmiyle gündemden düşmeyen Matt Damon ve eşi Luciana Barroso Damon da maçı takip eden ünlü isimler arasındaydı.
Ünlülerin heyecanı kameralara yansırken, tribünden kareler sosyal medyadan paylaşıldı.