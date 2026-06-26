Dünya Kupası'ndaki en zengin futbolcular belli oldu

Toplam 48 takımın üç farklı ülkede mücadele vereceği 2026 FIFA Dünya Kupası 11 Haziran akşamı başladı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada bin 284 fut­bolcu yer alıyor. Uluslararası kamuoyunda en merak edilen konular arasında bu isimlerin gelir durumları da yer alıyor.

En çok para kazanan beş futbolcu, bu kapsamda dünya gündemine girdi.