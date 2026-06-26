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Dünya Kupası'ndaki en zengin futbolcular belli oldu

26.06.2026 15:13

NTV - Haber Merkezi

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ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahibi olduğu ve ilk kez 48 takımın katıldığı 2026 Dünya Kupası sürerken, turnuvada ter döken en zengin futbolcular belli oldu.

Dünya Kupası'ndaki en zengin futbolcular belli oldu
NTV

Toplam 48 takımın üç farklı ülkede mücadele vereceği 2026 FIFA Dünya Kupası 11 Haziran akşamı başladı. 

 

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada bin 284 fut­bolcu yer alıyor. Uluslararası kamuoyunda en merak edilen konular arasında bu isimlerin gelir durumları da yer alıyor.

 

En çok para kazanan beş futbolcu, bu kapsamda dünya gündemine girdi. 

CRISTIANO RONALDO 1
Anadolu Ajansı

CRISTIANO RONALDO

Dünya gazetesinin aktardığına göre Sportico, altıncı kez Dün­ya Kupası’nda forma giyen ve hepsinde gol atmayı başaran ilk futbolcu olan Cristiano Ronaldo'nun son bir yıldaki toplam geli­rini 295 milyon dolar olarak açıkladı.

 

Suudi Arabis­tan liginde, El Nasır takımındaki sözleşmesini geçen aylarda yeni­leyen Portekizli oyuncu, kulübünden yılda 230 milyon dolar alıyor. Ayrıca ticari partnerleri Nike, Herbalife ve Bi­nance’tan yılda toplam 65 milyon kazanıyor.

LIONEL MESSI 2
Anadolu Ajansı

LIONEL MESSI

Ronaldo'nun en yakın takipçisi ise Arjantinli Lionel Messi. 4 yıldır ABD’de MLS’te oynayan oyuncu, özel anlaşması sayesinde takımı Miami Inter’den yıllık 70 milyon dolar kazanıyor.

 

Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu olan Mes­si’nin ayrıca sponsorlardan ve reklam anlaşmalarından geliri de yaklaşık 70 milyon dolar. Öte yandan Messi ve ailesi, İspan­ya ve Arjantin alt liglerin­de bir de futbol takımına da sahip.

 

Toplam servet­leri bir milyar doları aşan bu iki efsaneyi daha genç kuşaktan Mbappe ve Haaland takip ediyor.

MBAPPE, HAALAND VE VINICIUS JR. 3
Anadolu Ajansı

MBAPPE, HAALAND VE VINICIUS JR.

Toplam servet­leri bir milyar doları aşan bu iki efsaneyi daha genç kuşaktan Mbappe ve Haaland takip ediyor.

 

Messi'yi Dünya Kupası'ndaki gol krallığı yarışında takip eden Fransız futbolcu Mbappe toplam 100 milyon dolar, Manchester City forması giyen ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Haaland 80 milyon dolar gelire sahip.

 

Beşinci sırada ise Brezilya milli takımından Vinicius Jr. geliyor. Oyuncunun toplam geliri 60 milyon doları buluyor.