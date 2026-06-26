Dünya Kupası'ndaki en zengin futbolcular belli oldu
26.06.2026 15:13
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahibi olduğu ve ilk kez 48 takımın katıldığı 2026 Dünya Kupası sürerken, turnuvada ter döken en zengin futbolcular belli oldu.
Toplam 48 takımın üç farklı ülkede mücadele vereceği 2026 FIFA Dünya Kupası 11 Haziran akşamı başladı.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada bin 284 futbolcu yer alıyor. Uluslararası kamuoyunda en merak edilen konular arasında bu isimlerin gelir durumları da yer alıyor.
En çok para kazanan beş futbolcu, bu kapsamda dünya gündemine girdi.
CRISTIANO RONALDO
Dünya gazetesinin aktardığına göre Sportico, altıncı kez Dünya Kupası’nda forma giyen ve hepsinde gol atmayı başaran ilk futbolcu olan Cristiano Ronaldo'nun son bir yıldaki toplam gelirini 295 milyon dolar olarak açıkladı.
Suudi Arabistan liginde, El Nasır takımındaki sözleşmesini geçen aylarda yenileyen Portekizli oyuncu, kulübünden yılda 230 milyon dolar alıyor. Ayrıca ticari partnerleri Nike, Herbalife ve Binance’tan yılda toplam 65 milyon kazanıyor.
LIONEL MESSI
Ronaldo'nun en yakın takipçisi ise Arjantinli Lionel Messi. 4 yıldır ABD’de MLS’te oynayan oyuncu, özel anlaşması sayesinde takımı Miami Inter’den yıllık 70 milyon dolar kazanıyor.
Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu olan Messi’nin ayrıca sponsorlardan ve reklam anlaşmalarından geliri de yaklaşık 70 milyon dolar. Öte yandan Messi ve ailesi, İspanya ve Arjantin alt liglerinde bir de futbol takımına da sahip.
Toplam servetleri bir milyar doları aşan bu iki efsaneyi daha genç kuşaktan Mbappe ve Haaland takip ediyor.
MBAPPE, HAALAND VE VINICIUS JR.
Toplam servetleri bir milyar doları aşan bu iki efsaneyi daha genç kuşaktan Mbappe ve Haaland takip ediyor.
Messi'yi Dünya Kupası'ndaki gol krallığı yarışında takip eden Fransız futbolcu Mbappe toplam 100 milyon dolar, Manchester City forması giyen ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Haaland 80 milyon dolar gelire sahip.
Beşinci sırada ise Brezilya milli takımından Vinicius Jr. geliyor. Oyuncunun toplam geliri 60 milyon doları buluyor.