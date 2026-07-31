Dünya "The Odyssey" filmini konuşuyor. Gözler Troya Antik Kenti'nde

Aslan, Roma'da açılan serginin son yılların en kapsamlı Troya sergilerinden biri olduğunu kaydederek, Troya ile bağlantılı Anadolu uygarlıklarına ait eserlerin de sergide yer aldığını, bunun uzun vadede bölge turizmine katkı sağlayacağını kaydetti.

Daha önce Wolfgang Petersen'in yönettiği 2004 yapımı "Troy" filminin de Troya'ya ilgiyi artırdığını hatırlatan Aslan, "Hiç kuşkusuz bu filmin de Troya turizmine, Troya ilgisine büyük katkısı olacağını söyleyebiliriz" dedi.

Aslan, filmi Çanakkale'deki özel gösterimde izlediğini belirterek, Homeros destanına büyük ölçüde bağlı kalan Nolan'ın Odysseus'un dönüş yolculuğunu çağdaş sinema diliyle yeniden yorumladığını ifade etti.