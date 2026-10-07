Dünyaca ünlü dergi açıkladı: İşte Türkiye'nin en iyi 10 oteli

Sıralamanın zirvesinde 98,45 puan alan The Peninsula Istanbul bulunuyor. Karaköy'deki Galataport İstanbul'da, Boğaz kıyısında bulunan The Peninsula Istanbul, birbirine bağlı dört binadan oluşuyor. Condé Nast Traveller da tesisi 2026 için hazırladığı İstanbul'un en iyi otelleri seçkisine dahil etmişti.

Onu yalnızca 0,13 puan geriden Raffles Istanbul takip etti. Beşiktaş’taki Zorlu Center’da bulunan Raffles Istanbul, 181 oda ve süitin yanı sıra İstanbul manzarasına açılan konumuyla yayın tarafından şehrin öne çıkan çağdaş lüks otellerinden biri olarak gösteriliyor.

Maçakızı Hotel ise 98,10 puanla Türkiye’nin en iyi üçüncü oteli seçildi. Bodrum Yarımadası’nın kuzeyindeki Türkbükü’nde bulunan Maçakızı, aynı zamanda 2026 Türkiye sıralamasındaki tek Bodrum oteli. İlk üçteki oteller arasındaki puan farkının oldukça düşük olması da dikkat çekti: Maçakızı ile listenin birincisi arasında yalnızca 0,35 puan bulunuyor.