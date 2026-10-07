Dünyaca ünlü dergi açıkladı: İşte Türkiye'nin en iyi 10 oteli
07.10.2026 18:07
Dünyanın önde gelen seyahat yayınlarından Condé Nast Traveller, 2026 Readers’ Choice Awards kapsamında Türkiye’nin en iyi otellerini açıkladı.
Türkiye'nin en iyi otelleri 2026 listesi belli oldu. Dünyanın önde gelen seyahat ve yaşam dergilerinden Condé Nast Traveller, her yıl okurlarının oylarıyla hazırladığı Readers’ Choice Awards sonuçlarını yayımladı.
Dünyanın farklı noktalarındaki oteller, tatil köyleri, şehirler, adalar, hava yolları ve seyahat markaları okurlar tarafından değerlendirildi.
Bu yıl 29'uncusu düzenlenen araştırmada oylar 1 Nisan-30 Haziran 2026 tarihleri arasında toplandı. Oteller; oda, hizmet, yeme-içme, tasarım, konum, temizlik, deneyimler ve tesis olanakları gibi farklı başlıklardaki okur değerlendirmeleri üzerinden puanlandı. Elde edilen ortalamalar daha sonra 100 üzerinden puana dönüştürüldü.
Türkiye kategorisinde İstanbul'un ağırlığı dikkat çekti. İlk 10'a giren otellerin yedisi İstanbul'da bulunurken Fethiye iki, Bodrum ise bir otelle listede yer aldı.
Sıralamanın zirvesinde 98,45 puan alan The Peninsula Istanbul bulunuyor. Karaköy'deki Galataport İstanbul'da, Boğaz kıyısında bulunan The Peninsula Istanbul, birbirine bağlı dört binadan oluşuyor. Condé Nast Traveller da tesisi 2026 için hazırladığı İstanbul'un en iyi otelleri seçkisine dahil etmişti.
Onu yalnızca 0,13 puan geriden Raffles Istanbul takip etti. Beşiktaş’taki Zorlu Center’da bulunan Raffles Istanbul, 181 oda ve süitin yanı sıra İstanbul manzarasına açılan konumuyla yayın tarafından şehrin öne çıkan çağdaş lüks otellerinden biri olarak gösteriliyor.
Maçakızı Hotel ise 98,10 puanla Türkiye’nin en iyi üçüncü oteli seçildi. Bodrum Yarımadası’nın kuzeyindeki Türkbükü’nde bulunan Maçakızı, aynı zamanda 2026 Türkiye sıralamasındaki tek Bodrum oteli. İlk üçteki oteller arasındaki puan farkının oldukça düşük olması da dikkat çekti: Maçakızı ile listenin birincisi arasında yalnızca 0,35 puan bulunuyor.
İstanbul’dan Mandarin Oriental Bosphorus 97,56 puanla dördüncü oldu. Otel, İstanbul'un Avrupa yakasında Kuruçeşme'de, Ortaköy ile Bebek arasındaki Boğaz kıyısında bulunuyor.
Fethiye ise üst sıralarda iki otelle temsil edildi. Ahãma 96,95 puanla beşinci, Yazz Collective 96,40 puanla altıncı sıraya yerleşti.
Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet yedinci, Çırağan Palace Kempinski sekizinci, The Ritz-Carlton, Istanbul dokuzuncu ve 10 Karaköy onuncu sırada yer aldı.
TAM LİSTE VE PUANLAR
- The Peninsula Istanbul - 98,45
- Raffles Istanbul - 98,32
- Maçakızı Hotel - 98,10
- Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul - 97,56
- Ahãma Fethiye - 96,95
- Yazz Collective - 96,40
- Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet - 96,13
- Çırağan Palace Kempinski - 95,02
- The Ritz-Carlton, Istanbul - 94,63
- 10 Karaköy - 92,43