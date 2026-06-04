Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan'dan köyünde mini konser. Genç, yaşlı herkes bir arada
04.06.2026 11:34
Son yıllarda müzik piyasasında büyük çıkış yakalayan DJ Mahmut Orhan, bu kez prestijli müzik festivalinde değil köyünde konser verdi. Bu anlar sosyal medyada gündem oldu.
Dünyada birçok müzik festivalinde sahne alan ve global bir hayran kitlesine sahip olan DJ Mahmut Orhan, bayram tatilini ailesinin yanında geçirdi. Bursa'daki bayram ziyaretinde büyük bir sürprize imza atan ünlü isim, herkesin takdirini topladı.
GENÇ, YAŞLI HERKES DANS ETTİ
33 yaşındaki Mahmut Orhan, köyünde mini bir konser verdiç Köy meydanında kurulan DJ setiyle performans sergileyen ünlü isim 7'den 70'e herkesi coşturdu. Gencinden yaşlısına tüm köy halkı Mahmut Orhan'ın performansına dans ederek eşlik etti.
Mahmut Orhan, konser sırasında sarma bile ikram etti.
SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU
Mahmut Orhan, hemşehrileriyle eğlendiği anları takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Ünlü ismin köyündeki mini konseri sosyal medyada gündem olurken, samimiyeti de dikkatlerden kaçmadı.
Dünya çapındaki başarılarına rağmen mütevazı tavırlarıyla dikkat çeken ünlü DJ'in paylaşımına “Nasıl kaçırdım bu etkinliği”, “Mükemmel olmuş”, “Türkiye'nin gururu” gibi yorumlar yağdı.