Dünyada bilinen başka örneği yok. Isparta'da bulundu

Kazılarda çok sayıda seramik kalıbın da bulunduğunu bildiren Özhanlı, bu buluntuların antik kentte seramik üretiminin gelişmiş olduğunu gösterdiğini söyledi.

Litürjik kabın da Antiokheia'da üretildiğini düşündüklerini belirten Özhanlı, "Bu buluntular Antiokheia'nın kendi ihtiyacını karşılayabilecek ölçüde gelişmiş bir seramik üretim merkezine sahip olduğunu belgeliyor" dedi.

Pisidia Antiokheia'nın Hristiyanlık tarihi açısından önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Özhanlı, Aziz Pavlus ile Aziz Barnabas'ın milattan sonra 46 yılında kente gelerek ilk vaazlarını burada verdiğini söyledi.

Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu'nun resmi dini haline gelmesinin ardından kentin önemli bir hac merkezine dönüştüğünü dile getiren Özhanlı, 325'teki İznik Konsili sonrasında Antiokheia'nın Pisidia bölgesinin metropolitlik merkezi olduğunu söyledi.

Özhanlı, eserin hem Pisidia Antiokheia hem de Türkiye arkeolojisi açısından önemli bir buluntu olduğunu sözlerine ekledi.