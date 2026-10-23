Dünyada sadece bir tane. Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni motosikleti tam 4 milyon TL
23.10.2026 12:21
Son olarak Organize İşler: Karun Hazinesi'nde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ'un özel tasarım motosikleti dikkat çekti. Tatlıtuğ'un değeri 4 milyon TL olan motosikleti nasıl aldığı ortaya çıktı.
Şimdilerde Organize İşler: Karun Hazinesi'nde hayat verdiği Sarı Saruhan karakteriyle öne çıkan Kıvanç Tatlıtuğ, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor.
Motor tutkusuyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün yeni aracıyla Yeniköy'de görüntülendi. Tam korumalı profesyonel ekipmanıyla dikkat çeken oyuncunun motoksiletine dair detaylar ortaya çıktı.
TATLITUĞ İÇİN ÖZEL OLARAK ÜRETİLDİ
Geçtiğimiz aylarda dünya şampiyonu motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'ndan özel ders alarak profesyonelliğe adım atan Kıvanç Tatlıtuğ, ileri sürüş tekniklerini öğrenince özel bir yarış motosikleti almak istedi.
Sabah'ın haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ, hız tutkunlarının sıra beklediği motoksiklet için Toprak Razgatlıoğlu’nun desteğiyle öncelik kazandı.
Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarıştığı motosikletinin aynısı olan, 4 milyon TL değerindeki motosiklet, Kıvanç Tatlıtuğ'a özel olarak üretildi.
Yarış motorunu kendisine özel olarak tasarlatan oyuncu, adını ve uğurlu sayısı olan 8'i de aracın üzerine işletti.
Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, iki yıl önce verdiği bir röportajda da motor tutkusu olduğunu ancak evlendikten sonra biraz korkmaya başladığını söylemişti. Oyuncu, "Kendi başıma gidiyorum ama Başak'la binerken biraz daha kontrollüyüm. Hatta oğlum Kurt Efe dünyaya geldikten sonra sadece bakıyorum" demişti.
2016 yılından bu yana Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ, 2022'de oğlu Kurt Efe'nin dünyaya gelmesiyle ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.