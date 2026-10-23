Dünyada sadece bir tane. Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni motosikleti tam 4 milyon TL

Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, iki yıl önce verdiği bir röportajda da motor tutkusu olduğunu ancak evlendikten sonra biraz korkmaya başladığını söylemişti. Oyuncu, "Kendi başıma gidiyorum ama Başak'la binerken biraz daha kontrollüyüm. Hatta oğlum Kurt Efe dünyaya geldikten sonra sadece bakıyorum" demişti.

2016 yılından bu yana Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ, 2022'de oğlu Kurt Efe'nin dünyaya gelmesiyle ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.