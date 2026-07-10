Dünyada sadece Van'da bulunuyor. Uçmak için bir ayı var

Türkiye'nin farklı kentlerinden kelebek gözlemcileri de Alman bilim insanları tarafından sadece Van'ın Kurubaş Geçidi'ndeki dar bir alanda yaşadığı tespit edilen Rose'nin Çokgözlüsü'nü görüntülemek için Van'a geldi.

Siirt'ten gelen kelebek gözlemcisi Nihat Kaymaz, 2012 yılından bu yana kelebek gözlemciliği yaptığını belirterek, “Bugün arkadaşlarımızla birlikte Rose'nin Çokgözlüsü'nü görüntülemek için Van'a geldik. Ankara, İzmir ve Balıkesir'den gelen arkadaşlarımız da var. Dünyada sadece Van'da bulunan çok değerli bir kelebek türü. Onu fotoğrafladığımız için çok mutluyuz” dedi.

Bu kelebeğin yaşadığı alanın çok küçük ve özel olmasına rağmen korunmadığını belirten Kaymaz, “Küçük ve büyükbaş hayvanlar alana girerek bitki örtüsünü tahrip ediyor. Bu durum kelebeğin yaşamını tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.