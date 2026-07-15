Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri belli oldu. Türkiye, İtalya ve Yunanistan'ı geride bıraktı

Dünyanın önde gelen veri ve araştırma platformlarından World Population Review tarafından yayımlanan 2026 "Most Visited Countries" raporuna göre Türkiye, 60,6 milyon uluslararası ziyaretçi ile dünyanın en çok ziyaret edilen 4'üncü ülkesi olarak kayıtlara geçti.

Raporda Türkiye; Fransa, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından dünyanın en fazla ziyaretçi ağırlayan ülkeleri arasında yer alırken, İtalya, Meksika, Birleşik Krallık, Almanya, Japonya ve Yunanistan'ı geride bıraktı.