Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri belli oldu. Türkiye, İtalya ve Yunanistan'ı geride bıraktı
15.07.2026 14:35
World Population Review'in 2026 küresel turizm sıralamasına göre dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri belli oldu. Türkiye de listenin üst sıralarında yer aldı.
Dünyanın önde gelen veri ve araştırma platformlarından World Population Review tarafından yayımlanan 2026 "Most Visited Countries" raporuna göre Türkiye, 60,6 milyon uluslararası ziyaretçi ile dünyanın en çok ziyaret edilen 4'üncü ülkesi olarak kayıtlara geçti.
Raporda Türkiye; Fransa, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından dünyanın en fazla ziyaretçi ağırlayan ülkeleri arasında yer alırken, İtalya, Meksika, Birleşik Krallık, Almanya, Japonya ve Yunanistan'ı geride bıraktı.
Sıralama, uluslararası turizmde Türkiye'nin son yıllarda yakaladığı güçlü ivmenin ve küresel ölçekte artan cazibesinin önemli bir göstergesi oldu. World Population Review verilerine göre Türkiye, 56,3 milyar doları aşan turizm geliriyle dünyanın en güçlü turizm ekonomileri arasında da yer aldı.
Bu başarı, yalnızca ziyaretçi sayısındaki artışı değil, turizmin ekonomik katma değer üretme kapasitesini de ortaya koyuyor.
KÜRESEL TURİZM LİGİNDE İLK 10
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UN Tourism) verilerini esas alarak hazırlanan World Population Review'in 2026 "Most Visited Countries" raporuna göre uluslararası ziyaretçi sayısında ülkelerin sıralaması ise şöyle:
- Fransa - 102 milyon ziyaretçi
- İspanya - 93,8 milyon ziyaretçi
- Amerika Birleşik Devletleri - 73,4 milyon ziyaretçi
- Türkiye - 60,6 milyon ziyaretçi
- İtalya - 57,7 milyon ziyaretçi
- Meksika - 45 milyon ziyaretçi
- Birleşik Krallık - 41,8 milyon ziyaretçi
- Almanya - 37,5 milyon ziyaretçi
- Japonya - 36,9 milyon ziyaretçi
- Yunanistan - 36 milyon ziyaretçi
Bu tablo, Türkiye'nin dünyanın en güçlü ve köklü turizm destinasyonlarını geride bırakarak küresel turizmde ilk dört ülke arasındaki yerini sağlamlaştırdığını ortaya
KÜLTÜREL MİRAS VE TANITIM STRATEJİLERİ BAŞARIYI TAÇLANDIRDI
Türkiye; tarihi mirası, kültürel zenginliği, gastronomisi, doğal güzellikleri, sürdürülebilir turizm anlayışı ve dört mevsime yayılan turizm çeşitliliğiyle küresel ölçekte tercih edilen destinasyonlardan biri olmayı sürdürüyor.
Son yıllarda yürütülen tanıtım stratejileri, yeni pazarlara yönelik çalışmalar ve turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesi de bu başarının temel unsurları arasında gösteriliyor.
Türkiye; tarihi mirası, eşsiz kültürel değerleri, UNESCO Dünya Mirası alanları, müzeleri, ören yerleri, gastronomisi, doğal güzellikleri ve dört mevsime yayılan turizm çeşitliliğiyle küresel ölçekte cazibesini her geçen yıl artırıyor.
Son yıllarda hayata geçirilen Gece Müzeciliği, Geleceğe Miras projesi kapsamında hız kazanan arkeolojik kazılar, restorasyon çalışmaları, yeni müzeler, kültür rotaları ve kültür varlıklarının korunmasına yönelik yatırımlar; Türkiye'nin kültür turizmindeki rekabet gücünü önemli ölçüde artırırken ziyaretçilerin ülkede daha uzun süre ve daha nitelikli deneyimler yaşamasına da katkı sağladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde yürütülen küresel tanıtım faaliyetleri, yeni pazarlara yönelik stratejik çalışmalar ve turizmi 81 ile ve yılın 12 ayına yaymayı hedefleyen politikalar sayesinde Türkiye, yalnızca ziyaretçi sayısını artıran bir destinasyon olmanın ötesine geçerek dünya turizmine yön veren ülkeler arasında yerini sağlamlaştırdı.