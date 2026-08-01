Dünyanın en genç şelalesi. Turkuaz rengiyle büyülüyor
01.08.2026 11:57
Elazığ'ın Keban ilçesindeki doğa harikası Çırçır Şelalesi, turkuaz tonları ve doğal serinliğiyle her yıl yaklaşık 400 bin turistin uğrak noktası oluyor.
Elazığ'ın Keban ilçesinde 1974 yılında doğal yollarla meydana gelen ve "dünyanın en genç şelalesi" ünvanını taşıyan Çırçır Şelalesi, turkuaz rengi ve eşsiz atmosferiyle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.
Fırat Nehri'nin en dikkat çeken noktalarından biri olan doğa harikası, yıllık 400 bin kişilik ziyaretçi potansiyeliyle bölge turizminin amiral gemisi konumunda bulunuyor.
Saniyede 7 bin litreye yakın su debisine sahip olan şelale, turkuaz renkli sularının sunduğu görsel şölenin yanı sıra çevresindeki alabalık tesisleri, vadileri ve doğal iklimlendirme sağlayan serinliğiyle öne çıkıyor.
Şelalenin yanında bulunan tesisin işletmecisi “Şelalemiz 1974 yılında oluşmuş bir şelale. Kendine has çok özel bir niteliği var. Dünyanın en genç şelalesi olma özelliğine sahip. 1974 yılından bu yana dünyada kendiliğinden oluşan başka bir şelale bulunmadığı için Çırçır Şelalesi şu anda dünyanın en genç şelalesi unvanını koruyor. Burada toplamda saniyede 7 bin litreye yakın bir su debisi mevcut. Ana şelalenin bulunduğu noktadan ise 5 bin litre su çıkıyor. Bunun dışında 4-5 ayrı kaynak gözümüz daha var” dedi.
"TÜRKİYE'DE BİTMEYECEK KADAR COĞRAFİ ZENGİNLİKLERİMİZ VAR"
İstanbul'dan ailesiyle birlikte bölgeyi gezmeye gelen bir vatandaş ise “Burada gerçekten muazzam manzaralar var. Ülkemizin her bir köşesi, her bir şehri ayrı birer inci. Elazığ'daki bu alanın da mutlaka gelinip görülmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum… Türkiye'de bitmeyecek kadar güzel coğrafi zenginliklerimiz var. Yıllardır seyahat eden biri olarak Elazığ'a bu üçüncü gelişim ve Çırçır Şelalesi'ni ancak ilk kez ziyaret edebiliyorum. Elazığ'ın güzelliklerini saymakla bitiremiyoruz. Malatya'sı, Elazığ'ı, Şanlıurfa'sı gibi illerimizin hepsi birer inci ve burası kesinlikle gelip görmeye değer bir yer"” dedi.