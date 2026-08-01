Dünyanın en genç şelalesi. Turkuaz rengiyle büyülüyor

İstanbul'dan ailesiyle birlikte bölgeyi gezmeye gelen bir vatandaş ise “Burada gerçekten muazzam manzaralar var. Ülkemizin her bir köşesi, her bir şehri ayrı birer inci. Elazığ'daki bu alanın da mutlaka gelinip görülmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum… Türkiye'de bitmeyecek kadar güzel coğrafi zenginliklerimiz var. Yıllardır seyahat eden biri olarak Elazığ'a bu üçüncü gelişim ve Çırçır Şelalesi'ni ancak ilk kez ziyaret edebiliyorum. Elazığ'ın güzelliklerini saymakla bitiremiyoruz. Malatya'sı, Elazığ'ı, Şanlıurfa'sı gibi illerimizin hepsi birer inci ve burası kesinlikle gelip görmeye değer bir yer"” dedi.