“Dünyanın en güzel kızı” evlendi. Ünlü modelden mutluluk pozları
29.06.2026 16:30
Modellik kariyerine daha çocuk yaşta keşfedilerek başlayan ve dünyanın en büyük modaevleriyle çalışıp dergi kapaklarını süslemesiyle “Dünyanın en güzel kızı” olarak anılmaya başlayan ünlü model evlendi.
“Dünyanın en güzel kızı” olarak anılan Thylane Blondeau, sevgilisi Ben Attal ile Paris’te evlendi.
Blondeau zarif, vücuda oturan bir elbise giyerken, damat geleneksel bir takım elbise tercih etti.
25 yaşındaki Fransız model, yaklaşık 3 ay önce 29 yaşındaki DJ Ben Attal ile nişanlandığını duyurmuştu.
Fransız model tören öncesi hazırlık anları sosyal medya hesabından da paylaştı.
2001 doğumlu Thylane Blondeau, eski Fransız futbolcu Patrick Blondeau ve televizyon sunucusu Veronika Loubry'nin kızı olarak biliniyor. Annesiyle birlikte Champs-Élysées'de gezerken tasarımcı Jean Paul Gaultier tarafından keşfedildikten sonra Blondeau 3 yaşında modellik kariyerine başladı.
Altı yaşındayken Vogue Enfants dergisi onu "dünyanın en güzel kızı" ilan edince Blondeau dünya çapında üne kavuştu. 2018'de ise TC Candler'ın dünyanın en güzel 100 yüzü listesinde yine birinci sırada yer aldı.