“Dünyanın en güzel kızı” evlendi. Ünlü modelden mutluluk pozları

2001 doğumlu Thylane Blondeau, eski Fransız futbolcu Patrick Blondeau ve televizyon sunucusu Veronika Loubry'nin kızı olarak biliniyor. Annesiyle birlikte Champs-Élysées'de gezerken tasarımcı Jean Paul Gaultier tarafından keşfedildikten sonra Blondeau 3 yaşında modellik kariyerine başladı.

Altı yaşındayken Vogue Enfants dergisi onu "dünyanın en güzel kızı" ilan edince Blondeau dünya çapında üne kavuştu. 2018'de ise TC Candler'ın dünyanın en güzel 100 yüzü listesinde yine birinci sırada yer aldı.