Dünyanın en iyi 100 çorbası: Türkiye'den dört çorba girdi, beyran zirveyi zorladı

TasteAtlas tarafından "Dünyanın En İyi Çorbası" seçilerek listenin 1. sırasına yerleşen Vori-Vori, Güney Amerika ülkesi Paraguay'ın ulusal mutfağının en sevilen geleneksel yemeğidir.



İkinci sıradaki beyranın ardından Soto Betavi geliyor. Soto Betawi, Endonezya mutfağının en zengin ve en popüler çorba çeşitlerinden biridir. Adını, Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın yerli halkı olan Betawi etnik grubundan alır.



4. sıraya yerleşen Yokohama-Style Ramen, Japonya'nın geleneksel ramen çeşitleri arasında kendine has bir yeri olan, oldukça yoğun ve zengin aromalı bir çorbadır.



5. sırada yer alan ve tüm dünyada bilinen Japon ramen geniş bir kategori olsa da, listenin 6. sırasında da en popüler versiyonlarından biri olan Tonkotsu Ramen bulunuyor.



TasteAtlas listesinde dünyanın en iyi çorbaları arasında 7. sırada yer alan Sinigang na Baboy, Filipinler mutfağının en ünlü ve milli çorbalarından biridir. Sinigang, ekşi tadıyla karakterize edilen, bol sebzeli ve doyurucu bir güveç çorbasıdır.



8. sıraya yerleşen Tom Kha Gai, Tayland mutfağının en popüler ve en sevilen çorbalarından biridir.

Tom Kha Gai, keskin ve baharatlı yapısıyla bilinen Tom Yum çorbasının aksine, kremsi, tatlı-ekşi ve narenciye notalı zarif bir lezzete sahiptir.



9. sırada Çin'in Gansu eyaletindeki Lanzhou şehrine ait, el yapımı taze erişteler ve aromatik dana suyuyla hazırlanan geleneksel bir Çin noodle çorbası var.



10 sırada da Finlandiya mutfağının en ünlü ve sevilen geleneksel çorbalarından biri olan Lohikeitto var.

Bu çorba, Baltık Denizi'nin taze ürünlerini zarif bir şekilde bir araya getirir.